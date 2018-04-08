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Bazı kontrplak ürünlerinde gümrük kıymetleri yeniden belirlendi

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, bazı kontrplak mamullerinde uygulanacak birim gümrük kıymetleri belirlendi.

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Ekonomi Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, bambudan kontrplaklar ve en az bir dış yüzü tropikal ağaçlar, kızılağaç, dişbudak, kayın, huş, kiraz, kestane, karağaç, okaliptüs, hikori, at kestanesi, lime, akçaağaç, meşe, çınar, kavak, titrek kavak, yalancı akasya, lale ağacı veya ceviz türlerinden yapılan ve her iki dış yüzeyi de iğne yapraklı ağaçlardan üretilen kontrplaklara yönelik birim gümrük kıymeti metreküp başına 580 dolar olarak uygulanacak.
 
Söz konusu eşyalar Ekonomi Bakanlığınca düzenlenecek "gözetim belgesi" ile ithal edilebilecek. Bu belgenin geçerlilik süresi 6 ay olacak.
 
Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek. 

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