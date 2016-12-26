BDDK: 3 yabancı banka gelmek için kapımızda

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Körfez bölgesinden Türkiye ile ilgilenen bankalar olduğunu söyledi. Dubai’den bir bankanın Türkiye’ye yönelik bankacılık alanında çalışması bulunduğunu ifade eden Akben, daha önce Türkiye’de temsilcilik açan BBK’nın ise bankacılık lisansıyla ilgilendiğini belirtti. Amerika’dan bir finans grubunun da Türkiye’de banka kurma planları olduğuna işaret eden Akben, şöyle konuştu: “Şu anda Türkiye’de bankacılık yapmaya ilgi duyan 3 banka var. Bu elbette bir süreç. Ama bunların 2017’de Türkiye’de olacağını düşünüyoruz.”

UZAK DOĞU’DAN DA İLGİ

Çin’in Türkiye ile ciddi bir ticaret hacmi olduğuna işaret eden Akben, Türkiye’de Çinli bankaların bulunmasının Çin için de önemli olduğunu vurguladı. Akben, Bank of China’nın Türkiye’de faaliyete başlamasının ardından Uzak Doğu›dan başka bankaların da Türkiye’ye gelebileceğini duyurdu. BDDK olarak son dönemde başta Hindistan olmak üzere birçok ülkenin muadil kurumlarıyla anlaşmalar yaptıklarını bildiren Akben “Bu anlaşmalar, kafalarında Türkiye ile ilgili bir şeyler olduğunu gösteriyor. Bunlar ilk adımlar...” dedi. Akben, bölgedeki problemler çözüldükten sonra Türkiye’ye olan ilginin daha da artacağını düşündüğünü kaydetti.