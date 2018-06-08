BDDK Başkanı Akben: Moody's'in kararı gayri ahlakidir
BDDK Başkanı Akben, 'Moody's'in kararının TCMB'nin faiz artırımı ile aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir.' dedi.
- AA
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben, "Bankacılık sistemimiz güçlü sermaye, yüksek aktif kalitesi ve uluslararası normlara tam uyum içerisinde yoluna devam ediyor." dedi.
Akben, "Moody's'in kararının TCMB'nin faiz artırımı ile aynı gün akşamı yapılması manidar olup, bir o kadar da gayri ahlakidir." diye konuştu.
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