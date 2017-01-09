BDDK: Moody’s’in açıklaması kasıtlı

Bankalarımız karlılık anlamında 2016’yı iyi kapattı. Bu da onların sermaye yeterliliklerini destekliyor. Sermaye yeterlilik rasyosunda önemli bir kırılma, bozulma yok. Bu açılardan baktığımızda, Moody’s’in açıklamasını kasıtlı buluyoruz” dedi. Akben, sermaye kontrolü getirileceği iddialarına ilişkin, “Asla, kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Zaten Türkiye’ye ilginin devam ettiğini görüyoruz” ifadesini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Dolar, küresel değer kazancı ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in “Türk bankalarının varlık kalitesinde kötüleşme bekliyoruz” açıklamasıyla yeni bir tarihi rekor kırdı. Güne 3.65 ile zirveden başlayan dolar gün içinde 3.73’ü aştı. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri 2017 için FED’in daha fazla faiz artışı ihtimalini güçlendirmesi, doların küresel piyasalarda yükselişine neden oldu. Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Murat Tufan, dolardaki asıl yükselişin FED ile ilgili beklenti olduğunu söyledi.