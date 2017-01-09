BDDK: Moody’s’in açıklaması kasıtlı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ in Türk bankacılık sektörüne yönelik değerlendirmelerine ilişkin, “Bankaların gerek tahsili gecikmiş alacakları gerekse varlık kalitelerinde önemli bir bozulma görmüyoruz.
Bankalarımız karlılık anlamında 2016’yı iyi kapattı. Bu da onların sermaye yeterliliklerini destekliyor. Sermaye yeterlilik rasyosunda önemli bir kırılma, bozulma yok. Bu açılardan baktığımızda, Moody’s’in açıklamasını kasıtlı buluyoruz” dedi. Akben, sermaye kontrolü getirileceği iddialarına ilişkin, “Asla, kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Zaten Türkiye’ye ilginin devam ettiğini görüyoruz” ifadesini kullandı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Dolar, küresel değer kazancı ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in “Türk bankalarının varlık kalitesinde kötüleşme bekliyoruz” açıklamasıyla yeni bir tarihi rekor kırdı. Güne 3.65 ile zirveden başlayan dolar gün içinde 3.73’ü aştı. Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verileri 2017 için FED’in daha fazla faiz artışı ihtimalini güçlendirmesi, doların küresel piyasalarda yükselişine neden oldu. Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Murat Tufan, dolardaki asıl yükselişin FED ile ilgili beklenti olduğunu söyledi.
Başka bir kadın yerine Foreks çıktı
TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan ‘Foreks mağdurları’ alt komisyonuna mağduriyetini anlatan şikayetçi İsmet Entürk’ün eşi Nadire Entürk, “Eşim o kadar çok para kaybetti ki ilk başlarda ‘acaba başka kadın mı var’ diye düşündüm, ama Foreks çıktı” dedi. Muhasebeci Ercan Karagöz ise “Biz de banka gibi çalışıyoruz” diyen firma tarafından telefonla arandığını, sürekli aranarak reklamlarını yaptıklarını bildirdi. “Foreks’in karlı ve daha iyi kazanç” olduğunu söylediklerini ifade eden Karagöz, “İlk girdiğimde 500 dolar yatırmıştım ve bu para hemen 2 bin dolara çıktı, fakat daha sonra kazanamadım. Toplamda 22 bin 750 dolar yatırdım, sonra 2 bin doları çektim, bunun üzerine ‘neden çektin?’ diye sordular ve beni batırdılar” dedi. Foreks mağduru İsmet Entürk, bu şirketlerin internette her yere reklamlar verdiklerini, “1’e 100 kazanacaksınız” dediklerini ve kaybetme ihtimalinin olmadığını söylediklerini anlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.