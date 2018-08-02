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BDDK tüketici kredilerinin vadesini 36 ay olarak belirledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, belirli ürünler hariç tüketici kredisinin vadesi azami 36 ay olacak.

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BDDK yönetmelik taslağı yayımladı, taslakta tüketici kredilerinin vadesi azami 36 ay olarak belirlendi. Taslakta “tüketici kredilerinin vadesi otuz altı ayı, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi kırk sekiz ayı, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi on iki ayı aşamaz” denildi. Ayrıca taslakta taşıt kredileri hakkında bazı düzenlemeler yer aldı.

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