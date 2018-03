BDDK'dan kredi yapılandırma açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamada, "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Söz konusu yönetmeliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan yeniden yapılandırmanın esas itibarıyla canlı ve donuk alacakları kapsayan bir ara kredi sınıfını ifade ettiği belirtilen açıklamada, yönetmelikte esas olarak canlı, yeniden yapılandırılmış ve donuk olmak üzere üç temel kredi sınıfının bulunduğunun altı çizildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bahse konu yönetmelik hükmü uyarınca yeniden yapılandırmanın koşulları olan finansal güçlük durumları ile imtiyaz durumlarının açıklanması amacıyla hazırlanan 2 Mart 2018 tarihli ve 2018/1 sayılı Genelge bankalara ve kamuoyuna duyurulmuştur. Yönetmelik ve Genelge, ülkemizin de üyesi olduğu Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından 4 Nisan 2017'de yayımlanan donuk alacak ve yeniden yapılandırma kavramlarının tanımlanmasını amaçlayan 'Prudential treatment of problem assets – definitions of non-performing exposures and forbearance' başlıklı doküman esas alınarak hazırlanmıştır. Dolayısıyla belirtilen mevzuat hükümleri ile kredilerin sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası iyi uygulamalara uyum sağlanması amaçlanmıştır."