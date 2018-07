Bedelli askerlik 2018 kredisi nasıl başvurulur 2018 Hangi banka bedelli kredisi veriyor faiz oranı nedir

Bedelli askerlik kredisi nasıl başvurulur? Ziraat Bankası HalkBankası Vakıfbank bedelli kredi faiz oranı ne kadar? Hangi banka bedelli kredisi veriyor? 2018 Bedelli askerlik kredisi ödemeleri nasıl olacak? Bedelli askerlik kredisi nasıl hesaplanır? 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi geliyor! Bedelli askerlik düzenlemesinin yasalaşmasının ardından bazı bankalar 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunmaya başladıklarını açıkladı. Bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Bedelli askerlik düzenlemesindeki "31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar" ibaresi, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle "1 Ocak 1994 tarihi ve bu tarih öncesinde doğanlar" olarak değiştirildi. Yurt dışında yaşayanlar 2 bin avro ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Düşük faizli ve uygun ödeme koşulları doğrultusunda yapılacak düzenlemelerin içeriği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Tasarıda bedelli askerlik için 15 bin lira öngörülüyor. Bu arada sosyal güvenlik uzmanlarından da bedelli askerlik parası olmayanlara ‘acele etmeyin’ uyarısı geldi. İşte Bedelli askerlik kredisi ile ilgili yapılan son açıklama...



BEDELLİ KREDİSİ ÖDEMESİ 3 AY ERTELENECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na sunulan ‘Bedelli askerlik’ düzenlemesinin yasalaşmasıyla birlikte bankalar sundukları kredi imkanlarında uygun yenilikler yapıyor. Bu çerçevede bazı bankalar bedelli askerlik için mevcut verilen kredilerde yapılan yeni düzenlemeleri açıkladı.

3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisi

ING Bank 3 ay ertelemeli bedelli askerlik kredisini yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vade seçenekleriyle sunacağını açıkladı.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ise yine 3 ay ertelemeli 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1,70’ten başlayan faiz oranlarıyla bedelli askerlik kredisinin verileceğini duyurdu.

Bedelli askerliği tercih etmek isteyenlere finansman sağlanması konuyla ilgili Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın daha önce yaptığı açıklamada “Bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır” ifadelerini kullanmıştı





Bedelli askerlik düzenlemesinin de bulunduğu kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.



Bedelli askerlik düzenlemesindeki "31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar" ibaresi, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle "1 Ocak 1994 tarihi ve bu tarih öncesinde doğanlar" olarak değiştirildi. Yurt dışında yaşayanlar 2 bin avro ödeyip, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.



Buna göre, yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin ödediği bin avroluk tutar, 2 bin avroya çıkarılıyor ve 38 yaş sınırı kaldırılıyor.



Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak. Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.



Teklif, yoklama kaçakları ile bakaya sayılarının her geçen yıl artması üzerine oluşan birikimi de önlemeyi amaçlıyor.



HEMEN KREDİ ALMAYIN



Düşük faizli ve uygun ödeme koşulları doğrultusunda yapılacak düzenlemelerin içeriği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Tasarıda bedelli askerlik için 15 bin lira öngörülüyor. Bu arada sosyal güvenlik uzmanlarından da bedelli askerlik parası olmayanlara ‘acele etmeyin’ uyarısı geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, ödemeler için bankaların harekete geçtiğini belirterek şunları söyledi:









3 AYLIK ZAMAN VAR



“Bedelli askerliğe başvurmaları için önlerinde 3 ay gibi uzun bir süre var. Bu süre içinde bankalar bedelli askerlik ücretinin ödenmesi için düşük faizli bir kredi yapılanması çalışması başlatıyor. Şu an kredi çekmek ya da gayrimenkul satışı yapmak için doğru zaman olmayabilir” dedi. Düzenlenen yasayla birlikte 1 milyona yakın kişi bedelli askerlik için başvuru yapabilecek. Yasadan faydalanmak isteyen vatandaşlar ise ödenmesi gereken 15 bin lira için arayışa girdi. Ev, araba gibi mallarını satışa çıkarmaya yönelen vatandaşların düşük fiyattan satılığa çıkardığı tespit edildi.



ESNAF DA BEDELLi BEKLiYOR



Bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde bulunduğu ‘torba teklif’in Meclise sunulması, yükümlüler ve aileleri gibi asker malzemesi satan esnafta da beklenti yarattı. Askerlikte en çok ihtiyaç duyulan iç çamaşırı, cüzdan, kişisel bakım ürünlerinin de aralarında bulunduğu malzemelerin fiyatları kalite ve ihtiyacın türüne göre 70 lira ile 200 lira arasında değişiyor. Maltepe’deki Anadolu Kapalı Çarşısı’nda askeri malzeme satan iş yerleri, teklifin yasalaşmasıyla işlerin daha da hareketlenmesini ümit ediyor. Çarşıda asker malzemeleri satan Semra Kınalı “Askeriye bazı malzemeleri verse de erler genelde dışarıdan çok sayıda iç çamaşırı ve çorap alıyor” dedi. Çarşı esnafından Arzu Bal da kendilerinden daha çok rütbeli asker ve çarşı iznine çıkan erlerin alışveriş yaptığını ancak 28 gün bedelli askerliğin de işlerini hareketlendireceğini belirtti.



TARİH "1 OCAK 1994" ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRİLDİ



Teklifteki yaş sınırına ilişkin düzenlemede yer alan "31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar" ibaresi, AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle "1 Ocak 1994 tarihi ve bu tarih öncesinde doğanlar" olarak değiştirildi.



Buna göre, askeri hizmetin gerektirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak, bedelli askerlikte yaş sınırı, 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğanlar olarak belirleniyor.



Teklife göre, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp, 1 Ocak 1994'ten önce doğan bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.



Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.



Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.



AYLIKSIZ VEYA ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAKLAR



Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.



Tahsil edilen tutarlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak. Bu tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonuna aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.



Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.



BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ HESAPLAMA



Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Bir önceki bedelli askerlik ücreti Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası'na yatırılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı en son bedelli askerlik açıklamasında bedelli askerlik ücretinin yatırılacağı hesapların IBAN Numaraları'nı da duyurmuştu. Bedelli askerlik başvuru formu ve bedelli askerlik ile ilgili ilgili ayrıntılı bilgi en yakın askerlik şubesi başkanlığından veya www.asal.msb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir.







Buna göre bedelli askerlik ücretini;



20 bin liradan hesaplayacak olursak 48 ay vade ile bedelli askerlik kredisi çeken gençlerin aylık 646 lira 21 kuruş ödemeyapmaları gerekiyor.



10 bin liradan bedelli askerlik ücretini hesaplayacak olursak yine 48 ay vade ve 1,63 faiz oranıyla gençlerin ayda 323 lira 11 kuruş ödeme yapmaları gerekiyor...



BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR



Başta da belirttiğimiz gibi bedelli askerlik için çıkarılmış özel bir kredi kampanyası yok. Bedelli askerliğe gitmek isteyen gençler hali hazırdaki ihtiyaç kredisi kamoanyalarından yaralanarak kredi çekiyorlar.



Bedelli Askerlik Kredisi Veren Bankalar



Bedelli askerlik kredisi adı altında olmasa bile birçok banka tüketici ve ihtiyaç kredisi kapsamında alt not veya dip not: bedelli askerlik notu ile insanların bedelli askerlik için ihtiyaç duyduğu nakit parayı tedarik etmeyi taahhüt ediyor.



Bedelli Askerlik Kredisi'ne Nasıl Başvurulur?



Vatandaşlar özellikle Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi için araştırmalar yapıyor. Devletin aldığı bir karar için devlet bankasından kredi çekmek daha mantıklı göründüğü için insanlar Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Şartlarını öğrenmeye çalışıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''bedelli askerlik kesin çıkacak'' demesi üzerine Ziraat Bankası yetkilileri harekete geçti ve Bedelli Askerlik Kredisi için özel bir kampanya oluşturdu.



Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Faiz Oranları



Şu anda en uygun kredi veren banka olarak öne çıkan Ziraat Bankası bedelli askerlik kredisi ile kredi çekmek istiyorum diyen müşterilerine yüzde 1,63 faiz oranı ile borçlanma imkanı sunuyor. Banka tarafından gerçekleştirilen bedelli askerlik kredisi 2018 kampanyası kapsamında ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,63 olarak uygulanıyor.



Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Şartları



Bedelli askerlik ücreti ödemelerinde bankalardan bedelli askerlik kredisi çekmek isteyen kişilerin belirli bazı şartları taşımaları gerekiyor. Örneğen banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor.



Bankalardan kırmızı kalem yemek olarak ta anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinilkle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek te aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor.



Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.



Bedelli askerlik ihtiyaç kredisi için aranan şartlar:



Banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor. Bunun yanından bankalardan kırmızı kalem yemek olarak ta anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinlikle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek te aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor. Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.



Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek ödenecek bedelli tutarında geri ödeme seçenekleri şu şekilde:



12 AY VADE



Kredi: 15 bin TL

Vade: 12 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

TOPLAM: 17.016 TL



24 AY VADE



Kredi: 15 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

TOPLAM: 19.032 TL

36 AY VADE



Kredi: 15 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

TOPLAM: 21.204 TL



48 AY VADE



Kredi: 15 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 489

TOPLAM: 23.472 TL

(NOT: Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebilir)