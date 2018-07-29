Bedelli askerlik için kredi yarışı

Bedelli askerlik düzenlemesinin yasalaşmasının ardından bazı bankalar kampanya yarışına girdi. Mevcut kredilerde yeni düzenlemeler yapan bankalar ‘bedelli’de ödenecek tutar olan 15 bin lira için 48 ay vade ve 3 aylık erteleme seçeneği de sunuyor. e-Devlet’ten alınacak bir belgeyle başvurulabilecek kredi için bankaların seçenekleri şöyle:

TEB: 15 bin TL kredi tutarı ve 48 aya varan vadelerde aylık yüzde 1.70’ten başlayan faiz oranlarına ek olarak, 3 ay erteleme imkanı sağlıyor. Vade seçeneklerinin 3 ay ile 48 ay arasında değiştiği kredi teklifinden yararlanmak isteyenler, tüm TEB şubelerinden, telefon bankacılığı üzerinden, internet şubesinden veya CEPTETEB mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabiliyor.

QNB Finansbank: Yüzde 1.79 dan başlayan aylık faiz oranları ve 48 aya varan vadelerle bedelli askerlik kredisi sunuyor. Ayrıca başvurularda 3 ay ödeme erteleme imkanı sunulurken, internet ve cep şube kanallarından ise anında kullandırım imkanı tanınıyor. İsteyenler bedelli askerlik taleplerini gösterir evrak ile kredi kullanabilecek. Bu evrak müşteri tarafından askerlik şubesinden veya e-devlet şifresi ile internetten temin edilebiliyor.

Şekerbank: Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere özel uygun koşullarda ürün geliştirdi. Banka, 15 bin TL’ye kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılarken, kredi kapsamında 48 aya varan vade imkanı sunuyor. Avantajlı faizin sunulduğu kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti de alınmıyor.

ING Bank: Düzenlemenin yasalaşmasının ardından ‘Bedelli Askerlik Kredisi’ çıkardı. Krediden yararlanmak isteyen müşteriler, bedelli askerlik kredisini yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vade seçenekleri ile kullanabilecek ve ödemeye üç ay sonra başlayabilecek.