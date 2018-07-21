Bedelli askerlik için uygun kredi geliyor
Bedelli askerlik için bankalar da harekete geçti. Bankalar Birliği Başkanı Aydın, Ziraat’in ‘cazip’ kredi hazırlığı yaptığını duyururken diğer bankaların da benzer adımları atacağını söyledi.
Bedelli askerlik düzenlenmesinin Meclis’e gelmesinin ardından bankalar da uygun kredi için harekete geçti. Ziraat Bankası olarak ‘cazip kredi’ için hazırlıklara başladıklarını belirten Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın diğer bankaların da uygun koşullarla destek sağlayacağına inandığını söyledi. Aydın “Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerdir. Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimiz beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi. Aydın “Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız” diye konuştu.
HEMEN KREDİ ALMAYIN
Düşük faizli ve uygun ödeme koşulları doğrultusunda yapılacak düzenlemelerin içeriği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Tasarıda bedelli askerlik için 15 bin lira öngörülüyor. Bu arada sosyal güvenlik uzmanlarından da bedelli askerlik parası olmayanlara ‘acele etmeyin’ uyarısı geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, ödemeler için bankaların harekete geçtiğini belirterek şunları söyledi:
3 AYLIK ZAMAN VAR
“Bedelli askerliğe başvurmaları için önlerinde 3 ay gibi uzun bir süre var. Bu süre içinde bankalar bedelli askerlik ücretinin ödenmesi için düşük faizli bir kredi yapılanması çalışması başlatıyor. Şu an kredi çekmek ya da gayrimenkul satışı yapmak için doğru zaman olmayabilir” dedi. Düzenlenen yasayla birlikte 1 milyona yakın kişi bedelli askerlik için başvuru yapabilecek. Yasadan faydalanmak isteyen vatandaşlar ise ödenmesi gereken 15 bin lira için arayışa girdi. Ev, araba gibi mallarını satışa çıkarmaya yönelen vatandaşların düşük fiyattan satılığa çıkardığı tespit edildi.
ESNAF DA BEDELLi BEKLiYOR
Bedelli askerlik düzenlemesinin de içinde bulunduğu ‘torba teklif’in Meclise sunulması, yükümlüler ve aileleri gibi asker malzemesi satan esnafta da beklenti yarattı. Askerlikte en çok ihtiyaç duyulan iç çamaşırı, cüzdan, kişisel bakım ürünlerinin de aralarında bulunduğu malzemelerin fiyatları kalite ve ihtiyacın türüne göre 70 lira ile 200 lira arasında değişiyor. Maltepe’deki Anadolu Kapalı Çarşısı’nda askeri malzeme satan iş yerleri, teklifin yasalaşmasıyla işlerin daha da hareketlenmesini ümit ediyor. Çarşıda asker malzemeleri satan Semra Kınalı “Askeriye bazı malzemeleri verse de erler genelde dışarıdan çok sayıda iç çamaşırı ve çorap alıyor” dedi. Çarşı esnafından Arzu Bal da kendilerinden daha çok rütbeli asker ve çarşı iznine çıkan erlerin alışveriş yaptığını ancak 28 gün bedelli askerliğin de işlerini hareketlendireceğini belirtti.
GENÇLER İŞ YERİNDEN KOPMAYACAK
TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan bedelli askerliğin ekonomiye önemli katkı sağlayacağını söyledi. Doğan “Yasada doğru yaş ve bedel aralığı belirlenmesi ekonomimize katkı sağlayan gençlerimizin iş hayatından kopmamasını ve yasadan daha fazla gencin yararlanmasını sağlayacaktır” dedi. Doğan “Yasa ile elde edilecek gelirler Hazine’ye önemli oranda katkı sağlayacak. Bedelli askerlik yaparak işine devam eden gençlerimiz kendi iş yerlerinden kopmayacak, üretecek” diye konuştu.
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