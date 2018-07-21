Bedelli askerlik için uygun kredi geliyor

Bedelli askerlik düzenlenmesinin Meclis’e gelmesinin ardından bankalar da uygun kredi için harekete geçti. Ziraat Bankası olarak ‘cazip kredi’ için hazırlıklara başladıklarını belirten Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın diğer bankaların da uygun koşullarla destek sağlayacağına inandığını söyledi. Aydın “Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerdir. Önemli işlevi geleceğe yatırım olan bankacılık sektörünün, gençlerimiz beklentilerini karşılamak ve ekonomik faaliyetin sağlıklı olarak sürdürülmesini desteklemek amacıyla uygun koşullarda uygulamaya katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi. Aydın “Bu çerçevede, bankalarımız kredilendirme koşullarına ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuna kendileri yapacaklardır. Örneğin; Ziraat Bankası olarak biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve yasanın çıkmasını takiben cazip koşullarla bir kredi ürününü uygulamaya alacağız” diye konuştu.

HEMEN KREDİ ALMAYIN

Düşük faizli ve uygun ödeme koşulları doğrultusunda yapılacak düzenlemelerin içeriği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Tasarıda bedelli askerlik için 15 bin lira öngörülüyor. Bu arada sosyal güvenlik uzmanlarından da bedelli askerlik parası olmayanlara ‘acele etmeyin’ uyarısı geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, ödemeler için bankaların harekete geçtiğini belirterek şunları söyledi:

3 AYLIK ZAMAN VAR

“Bedelli askerliğe başvurmaları için önlerinde 3 ay gibi uzun bir süre var. Bu süre içinde bankalar bedelli askerlik ücretinin ödenmesi için düşük faizli bir kredi yapılanması çalışması başlatıyor. Şu an kredi çekmek ya da gayrimenkul satışı yapmak için doğru zaman olmayabilir” dedi. Düzenlenen yasayla birlikte 1 milyona yakın kişi bedelli askerlik için başvuru yapabilecek. Yasadan faydalanmak isteyen vatandaşlar ise ödenmesi gereken 15 bin lira için arayışa girdi. Ev, araba gibi mallarını satışa çıkarmaya yönelen vatandaşların düşük fiyattan satılığa çıkardığı tespit edildi.