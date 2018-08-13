Bedelli askerlik kredi başvurusu nasıl yapılır 2018 Bedelli askerlik başvuru işlemi ve şartları nedir

Bedelli askerlik kredi başvurusu nasıl yapılır? 2018 Bedelli askerlik başvuru şartları neler? E Devlet Bedelli askerlik başvuruları ne zaman sona erecek? Bedelli askerlik ücreti ne kadar? PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemleri nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuruları için son gün ne zaman? Bedelli askerlik kredisine nasıl başvurulur? Hangi bankalar bedelli kredisi veriyor? Bedelli askerlik kredisi veren bankaların listesi açıklandı mı? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bedelli askerlik kredisi başvurusunun nasıl yapılacağı yüz binlerce kişi tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. 3 Ağustos'ta Resmi Gazetede yayımlanan KHK ile resmen yürürlüğe giren bedelli askerlik için başvurular başladı. Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından alınan bedelli askerlik başvurularında ikinci aşama bankalar üzerinden gerçekleşiyor. Bedelli askerlik için üç aylık sürenin ilk haftasında 290 binin üzerinde başvuru yapıldı. Rakamın 400 binin üzerine çıkması bekleniyor. Askerlik şubeleri ve internet yoluyla başvurularını yapan yükümlüler, 21 günlük askerlik için Milli Savunma Bakanlığı'nın celp planlamasını bekliyor. Bedelli askerlik düzenlenmesinin Meclis’e gelmesinin ardından bankalar da uygun kredi için harekete geçti. Ziraat Bankası olarak ‘cazip kredi’ için hazırlıklara başladıklarını belirten Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın diğer bankaların da uygun koşullarla destek sağlayacağına inandığını söyledi. Aydın “Bedelli askerlik düzenlemesi sayesinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, eğitimlerini ve mesleki çalışmalarını aksatmadan ve işgücü piyasasından çekilmeden ekonomiye katma değer sağlamaya ve ailelerine destek olmaya devam edebileceklerdir.

Bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvurular, önceki bedelli askerlik uygulamalarındaki başvuru sayısını aştı. Üç aylık başvuru sürecinin ilk iki gününde 200 bin kişinin başvuru yaptı. Milliyet gazetesinin haberine göre; 10 Ağustos cuma akşamına kadar bu sayı 290 binin üzerine çıktı. Böylece geçmiş dönem bedelli askerlik uygulamaları, başvuru sayısı olarak aşılmış oldu. 2011 yılında 30 yaş ve 30 bin lira şartlarıyla tezkere alanların sayısı 69 binde kalmıştı.



2014 yılında bedel 18 bin liraya, yaş sınırı da 27'ye çekilmişti. Bedellide o güne kadarki en yoğun başvuru sayısına ulaşılmış, 203 bin kişi bedelli askerlikten yararlanmıştı. Bu kez yaş 25, bedel 15 ve 21 gün askerlik şartıyla yasadan yararlanmak isteyenlerin sayısının başvuru süreci sonu olan 3 kasım'a kadar 400 bini aşması bekleniyor.



e-Devlet sistemi ve askerlik şubeleri üzerinden başvurularını yapan yaklaşık 300 bin kişi, 21 günlük askerlikle ilgili ayrıntıların netleşmesini bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı, başvuru sayısına göre yapılacak planlama doğrultusunda temel eğitimin hangi birliklerde verileceğini ve celp dönemlerini duyuracak.







BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Bedelli askerlik başvurularında rağbet sürmeye devam ediyor. 3 Ağustos'ta yapılmaya başlanan bedelli askerlik başvurularında ilk aşama e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. İkinci aşama ise bankalarda yapılan ödemenin ardından yapılacak.

Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesi ardından başvurular başladı. Bedelli askerlik başvuru kılavuzu asal.msb.gov.tr adresinden yayınlandı. Bedelli askerlik başvuruları ise askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten alınıyor. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat ediyor. Başvurular 3 Kasım 2018 tarihine kadar devam edecek.



BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyenler yararlanabilecek. Uygulamadan faydalanacaklar 21 gün temel askerlik eğitimi alacak.



Yurt dışında yaşayanlar ile resmi olarak yurt dışında 3 yıldan daha fazla süreyle çalışanlar, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.



Kanuna göre, bedelli askerlikten faydalanmak isteyen hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecekler. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da benzer şekilde başvurularını e-Devlet'ten ve konsolosluklardan yapabilecekler.



Hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim ederek celp duyurusunu bekleyecekler.



Asker alma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak ve duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda yükümlülere fiili olarak askerlik yapacakları birlikler ile tarihleri bildirilecek.



Bedelli askerlik uygulamasına, hazırlıkların tamamlanmasının ardından 3 aylık süre beklenmeden başlanacak.

a. 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi istekli yükümlülerden;



(1) 01 Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar (1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 81’inci maddesi gereği; Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırmadan önceki yaşlarına göre yürütülür. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmelerinden bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecektir.),



(2) Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar (Askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya yapmakta iken firar edenler, hava değişimi/izin aşımında vs. bulunanlar bedelli askerlik hizmetinden faydalanamayacaklardır.)



(3) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 03 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar askerlik şubeleri/yurt dışı temsilciliklerine yazılı olarak veya e-devlet üzerinden ((www.turkiye.gov.tr) başvuranlar (Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği kıtalarına katılmamış olanlar ile “Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma” raporu alanlar ve “Bakaya” durumunda bulunanlar bizzat askerlik şubesine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları gerekmektedir.),



b. Başvuruları onaylanan yükümlülerden 15.000 Türk lirası veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını peşin olarak ilgili banka hesabına ödeyerek, 3 (üç) adet dekont aslını askerlik şubelerine/dış temsilciliklere teslim edenler,



c. Daha önceden herhangi bir nedenle bedelli veya dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olan yükümlülerden gerekli şartları taşıyıp istekli olanlar,



ç. Başvuruları uygun görülen yükümlülerden Milli Savunma Bakanlığınca planlanan celp dönemlerinde 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimlerini tamamlayanlar ve terhis edilenler faydalanabileceklerdir.



3. Ayrıca Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair raporlardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar istekleri hâlinde yaş ve temel askerlik eğitimi şartı aranmaksızın 15.000 Türk lirasını ilgili banka hesabına ödemeleri halinde istifade edebileceklerdir.



4. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitiminde bulunanlar bu süre zarfında çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından idari veya ücretsiz izinli sayılacaklardır.



5. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında yukarıda belirtilen yükümlülüklerini süresi içerisinde yerine getirmeyenler Millî Savunma Bakanlığınca kapsam dışına çıkarılabilecektir.”







BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR



Uygulamadan yararlanacaklar bedelli askerlik ücreti olan 15 bin TL’yi Ziraat Bankası ve Halkbank’a yatıracak. Yurtdışında yaşayıp uygulamadan yararlanacakların temel askerlik eğitimi ise internet üzerinden gerçekleştirilecek. Bu uzaktan eğitimde ‘devlet şuuru, vatan sevgisi, tarih, vatandaşlık eğitimi ve TSK’yı tanıma’ içerikleri yer alacak. Uzaktan verilecek bu eğitimde sınav koşulu ise yer almayacak.

PTT ASKERLİK BAŞVURU ÖDEMELERİNİ ALMAYA BAŞLADI



ŞİRKETTEN yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında bedelli askerlik protokolü imzalandı.



Bu kapsamda PTT, bedelli askerlik ödemeleri tahsilat işlemlerine başladı. 15 bin lira olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı tek seferde tahsil ediliyor.



Bedelli askerlikle ilgili ödemeler, Türkiye'nin dört bir yanındaki PTT iş yerlerinden "e-Tahsilat" uygulaması aracılığıyla online olarak gerçekleştirilebiliyor.



BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ



2018 yılında bedelli askerlik yapmak isteyen kişiler 15.000 TL yatırdıktan sonra, askerlik görevini tamamlamış sayılacak. Bu haberimizde bedelli askerlik kredisi başvurusu ve başvuru şartları hakkında genel bilgiler ile bedelli kredisi hesaplama detaylarını sizlere sunduk. Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi devlet bankalarının yanı sıra Akbank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, Yapı Kredi, Odeabank, ING Bank gibi bankalar 48 aya varan vadelerle bedelli kredisi verirken; Fibabanka 36 aya varan vadeler ile bedelli askerlik kredisi vermektedir. Tercih ettiğiniz bankanın başvuru şartları aşağıda yer almaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NERELER?



Yüksek oranda başvuru olması durumunda celp dönemlerinin her ay yapılması öngörülüyor. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler yasanın Resmi Gazetede yayımından itibaren 3 ay içinde başvuru yapacaklar. Kasım ayında kesin başvuru sayısının netleşmesi bekleniyor.



1 milyon 340 bin kişinin yasadan yararlanma imkanı olduğu ve 400 bin civarında bir başvuru beklendiği belirtiliyor. Başvurunun fazla olması durumunda kara kuvvetlerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı jandarma eğitim komutanlıklarının da devreye alınabileceği belirtiliyor.



Bedelliler için 21 günlük eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle:



58'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Burdur



5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Sivas



1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Manisa



3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Antalya



48'inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı – Tokat



15'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı – Amasya



59'uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı – Erzincan



YAPIKREDİ BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ



Yapı Kredi Bankası 15 bin TL 48 ay vadeli kredi için aylık 532 TL miktarında taksitler ödeniyor.



ŞEKERBANK BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ



Şekerbank, bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler için bedelli askerlik kredisi desteği sağlıyor. ŞekerBank, 15 bin TL’ye kadar, 48 aya varan vade seçenekleri ile yararlanılacak Bedelli Askerlik Kredisi için avantajlı faiz oranları sunarken kredi tahsis ücreti de almıyor.



Şekerbank, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlere özel uygun koşullarda ürün geliştirdi. Banka, ‘Bedelli Askerlik Kredisi’ ile 15.000 TL’ye kadar olan finansman ihtiyaçlarını karşılarken, kredi kapsamında 48 aya varan vade imkanı sunuyor. Avantajlı faiz oranlarının sunulduğu kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti de alınmıyor.



ING BANK BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ



TBMM Genel Kurulu'na sunulan düzenlemenin yasalaşmasının ardından ING Bank, “Bedelli Askerlik Kredisi” imkanı sunmaya başladı.



ING Bank açıklamasına göre krediden yararlanmak isteyen müşteriler, 15 bin liralık bedelli askerlik kredisini yüzde 1.74’ten başlayan faiz oranlarıyla 48 aya varan vade seçenekleri ile kullanabilecek ve ödemeye üç ay sonra başlayabilecek.



BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI



2018 yılında bedelli askerlik yapmak isteyen on binlerce kişi şimdiden başvuru şartlarını ve detaylarını merak etmektedir. Yaş sınırı 25, ücreti ise 15.000 TL olarak açıklanan bedelli askerlik başvurusunu e-devlet sistemi (https://giris.turkiye.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca bedelli askerlikten yararlanan kişilerin 25 gün askerlik hizmetini yapması da zorunludur. İlk olarak e-devlet sistemi üzerinden başvuruyu tamamladıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın belirlediği İBAN numaralı banka hesabına 15.000 TL'yi yatırarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Bedelli askerlik hizmetini yapabilmek için hükümetin aradığı şartlar 25 yaş üstü olunması ve 15.000 TL'nin nakit olarak yatırılması gerekmektedir. Bankaların bedelli askerlik için henüz bir kredi kampanyası bulunmamaktadır ancak bankalar askerlik hizmetini bedelli olarak yapmak isteyenlere "ihtiyaç kredisi" vermektedir. İhtiyaç kredilerinde ise bankaların genel olarak aradığı şartlar aşağıda yer almaktadır;



- Kredi notunun 1300 üzerinde olması,

- Kara listede yer almamak,

- Daha önceki kredi borçlarının ödemelerini düzenli yapmak,

- Düzenli gelirinin bulunması,

- Kredi limitinin yeterli olması,

- Kredi sicilinin düzgün olması.

Ayrıca bedelli askerlik kredi hesaplama sayfasına göz atarak tüm bankaların 15.000 TL - 48 ay vadeli kredi tekliflerini karşılaştırabilirsiniz.



BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Bedelli askerlik kullanabilmeniz için yukarıda yer alan ihtiyaç kredisi şartlarını tamamlıyor olmanız gerekmektedir. Belirlediğiniz bir bankanın şubesine giderek ihtiyaç kredisi kullanıp kullanamayacağınızı öğrenebilirsiniz. İlk olarak kredi başvurusu yapın ve bankalarla bedelli askerlik için kredi kullanmak istediğinizi belirtin. Eğer bankalar 15.000 TL veya sizin istediğiniz bir rakamda krediyi onaylarsa bu durumda e-devlete girdikten sonra e-devlet üzerinden bedelli askerlik başvurusu yaparak parayı Milli Savunma Bakanlığı'nın hesabına transfer edebilirsiniz. Yukarıda yer alan ihtiyaç kredisi şartları genel olarak çoğu banka tarafından geçerli kabul edilmektedir. Ayrıca bazı büyük bankaların dışında müşteri potansiyeli düşük, ismi çok duyulmayan bankalar kredi notu düşük olanlara da kredi verebilmektedir. Siz de kredi notu düşüklere kredi sayfasına göz atarak bu bankaları öğrenebilirsiniz.

Şu ana kadar kaç kişi bedelli askerlik yaptı?



Bugüne kadar 5 kez bedelli askerlik yasası çıkarıldı. İlk olarak 1987 yılında, ardından 1992’de uygulanan bedelli 1999’da Marmara depremi sonrası çıkarıldı. 1987 yılında 18 bin 433, 1992 yılında 35 bin 111 ve 1999 yılında 72 bin 290 kişi olmak üzere toplam 125 bin kişi bedelli askerlikten faydalandı. Son olarak 2014’te bedelli askerlik yasası çıkarıldı. O tarihte 27 yaşını doldurmuş olanlar, 18 bin lira karşılığında askerlik yapmış sayıldı. 203 bin kişi faydalandı ve toplam 3 milyar 671 milyon 100 bin lira gelir elde edildi.