Bedelli askerlik kredisi faiz oranı hesapla 2018 Bedelli askerlik kredisi veren bankaların listesi

Bedelli askerlik kredisine nasıl başvurulur? Hangi bankalar bedelli kredisi veriyor? Bedelli askerlik kredisi veren bankaların listesi açıklandı mı? 2018 Bedelli askerlik kredisi faiz oranları nedir? Bedelli askerlik kredisi nasıl hesaplanır? soruların yanıtları Meclis'e sunulan bedelli askerlik yasası ile birlikte araştırılan konular arasında. Bedelli askerliğe ilişkin Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın açıklama yapmasının ardından bedelli haberini alan yüz binlerce genç kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Adaylar ayrıca bedelli askerlikten faydalanmak isteyen Yüz binlerce genç bedelli kredisi veren bankalar için araştırma yapıyor. Bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin gündeminde 2018 bedelli askerlik ücreti ve bedelli askerlik kredisi faiz oranları vardı. Seçimler öncesi Türkiye'nin gündemine gelen Bedelli Askerlik gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyordu. Bedelli askerlik ücreti - kredisi: 2018 bedelli askerlik kredisi veren bankalar ve faiz oranları yeni!

Bedelli askerlik ile ilgili detaylar belli oldu. Bedelli askerlik yapmak isteyen gençlerin gündeminde ise 2018 bedelli askerlik ücreti ve bedelli askerlik kredisi faiz oranı var. İşte bedelli askerlik ücreti ve bedelli askerlik kredisi faiz oranı...





AK PARTİ'DEN SON DAKİKA BEDELLİ AÇIKLAMASI



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.



Turan "Bedelli askerlik teklifi bugün Meclise geliyor. Yaş 25, ücret 15 bin TL öngörülüyor" dedi. Bedelli askerlikte rakamlar belli oldu: Yaş 25, bedel 15 bin TL, askerlik süresi 25 gün olacak



Bedelli askerlik ile ilgili son dakika gelişmesi az önce yaşandı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği bedelli askerlik ile yaş ve fiyat aralığı belirlendi. Son dakika gelen bilgilere göre bedelli askerlik kriterleri belirlendi. 24 Haziran seçimlerinden sonra en çok merak edilen konuların başında bedelli askerlik geliyordu. Bugün yapılan görüşmeler sonucunda milyonların merakla beklediği bedelli askerlik yaş ve ücreti netleşti.







Bedelli askerlik ile ilgili kanun teklifi bugün komisyona sunulacak. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan gazetecilere yaptığı açıklamada bedelli askerlik teklifi ile ilgili ayrıntıları paylaştı. Turan yaptığı açıklamada '25 yaş, 15 bin TL ücret ve 25 gün askerlik süresi olacak' dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi.





BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ HESAPLAMA





Bedelli askerlik için şuan özel bir kredi yok. Ancak bedelli askerlik çıkması durumda gençler ihtiyaç kredisi çekebiliyor. Şuan piyasada en düşük faizle ihtiyaç kredisi veren bankalar arasında Ziraat Bankası yer alıyor. Ziraat Bankası 1,63 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi veriyor.



Buna göre bedelli askerlik ücretini;



20 bin liradan hesaplayacak olursak 48 ay vade ile bedelli askerlik kredisi çeken gençlerin aylık 646 lira 21 kuruş ödemeyapmaları gerekiyor.



10 bin liradan bedelli askerlik ücretini hesaplayacak olursak yine 48 ay vade ve 1,63 faiz oranıyla gençlerin ayda 323 lira 11 kuruş ödeme yapmaları gerekiyor...



BEDELLİ ASKERLİK KREDİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR



Başta da belirttiğimiz gibi bedelli askerlik için çıkarılmış özel bir kredi kampanyası yok. Bedelli askerliğe gitmek isteyen gençler hali hazırdaki ihtiyaç kredisi kamoanyalarından yaralanarak kredi çekiyorlar.



Bedelli Askerlik Kredisi Veren Bankalar



Bedelli askerlik kredisi adı altında olmasa bile birçok banka tüketici ve ihtiyaç kredisi kapsamında alt not veya dip not: bedelli askerlik notu ile insanların bedelli askerlik için ihtiyaç duyduğu nakit parayı tedarik etmeyi taahhüt ediyor.



Bedelli Askerlik Kredisi'ne Nasıl Başvurulur?



Vatandaşlar özellikle Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi için araştırmalar yapıyor. Devletin aldığı bir karar için devlet bankasından kredi çekmek daha mantıklı göründüğü için insanlar Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Şartlarını öğrenmeye çalışıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''bedelli askerlik kesin çıkacak'' demesi üzerine Ziraat Bankası yetkilileri harekete geçti ve Bedelli Askerlik Kredisi için özel bir kampanya oluşturdu.









Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Faiz Oranları



Şu anda en uygun kredi veren banka olarak öne çıkan Ziraat Bankası bedelli askerlik kredisi ile kredi çekmek istiyorum diyen müşterilerine yüzde 1,63 faiz oranı ile borçlanma imkanı sunuyor. Banka tarafından gerçekleştirilen bedelli askerlik kredisi 2018 kampanyası kapsamında ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1,63 olarak uygulanıyor.



Ziraat Bankası Bedelli Askerlik Kredisi Şartları



Bedelli askerlik ücreti ödemelerinde bankalardan bedelli askerlik kredisi çekmek isteyen kişilerin belirli bazı şartları taşımaları gerekiyor. Örneğen banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor.



Bankalardan kırmızı kalem yemek olarak ta anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinilkle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek te aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor.



Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.



İşte ihtiyaç kredisi için aranan şartlar:



Banka borcu yasal takip sürecine girerek adı kara liste içerisine giren kişilerin ne yazık bu krediyi kullanmaları kesinlikle mümkün olmuyor. Bunun yanından bankalardan kırmızı kalem yemek olarak ta anılan bu durum karşısında kara listedeyken kredi çekilmesine bankalar kesinlikle izin vermiyor. Kişi kara liste affı ile listeden çıksa dahi çoğu zaman banka ancak şu anda çok yüksek aylık gelir belgesi sunarsa kredi onayı verebiliyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç kredisi çekme koşulları arasında yer alan aylık düzenli gelire sahip olmak ve bu geliri belgelemek te aranılan bedelli askerlik kredisi koşulları arasında yer alıyor. Bedelli askerlik kredisi çekmek için kredi notu sorgulaması da yapılıyor. Ziraat Bankası kredi notu ortalaması için en düşük kredi notu 1300 puan ve üzerinde olmasını istiyor. Yani orta riskli kredi notu olan kişilerin dahi kredi onayı almaları için 1300 puan ve üzerinde olması gerekiyor. Ziraat Bankası düşük kredi notuna bedelli askerlik kredisi onayı ne yazık ki vermiyor. Yani bedelli askerlik kredisi kullanmak için kredi notu ortalaması ve aylık gelir belgesi yeterli oluyor.



Kamu bankalarından ihtiyaç kredisi veya tüketici kredisi çekerek ödenecek bedelli tutarında geri ödeme seçenekleri şu şekilde:

12 AY VADE



Kredi: 15 bin TL

Vade: 12 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 1.419 TL

TOPLAM: 17.016 TL

24 AY VADE



Kredi: 15 bin TL

Vade: 24 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 793 TL

TOPLAM: 19.032 TL

36 AY VADE



Kredi: 15 bin TL

Vade: 36 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 589 TL

TOPLAM: 21.204 TL

48 AY VADE



Kredi: 15 bin TL

Vade: 48 ay

Faiz: Yüzde 1,67

Aylık: 489

TOPLAM: 23.472 TL

(NOT: Faiz oranları bankalara göre farklılık gösterebilir)



TORBA YASAYA EKLENDİ



"Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. Bugün bir kaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir. Biz AK Parti olarak hangi vaadimizi, talebimizi ihmal ettik ki bunu edelim?



5 MİLYONDAN FAZLA İNSAN BEKLİYOR



Ben sizin aracılığınızla gençlerimize, bedelli bekleyen tüm vatandaşlarımıza bu müjdeyi vermek istiyorum. Askerlik ruhuna yakışan bir adımı atmak bizimi için bir görevdi. İstiyoruz ki, profesyonel askerliğe geçişin bu bir adımı olsun. Bugün 5 milyondan fazla bunu bekleyen insanımız var. Çok büyük bir yığılma var.



YAŞ 25, ÜCRET 15 BİN TL, 25 GÜN ASKERLİK YAPILACAK



Kulis bilgisi, duyuma buna gerek yok. Biz şeffaf insanlarız. Yeni gelişmeyi sizinle paylaşmak istedim. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur. "



Bedelli askerlik daha önce kaç kere çıktı?



Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartılmıştır. En son; 1987, 1992, 1999 yıllarında yapılmıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılmışlardır. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. 2 Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişlerdir.