Bekir Bozdağ'dan 'yaz saati' uygulamasına yönelik flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yaz saati uygulamasına ilişkin, "Danıştayın verdiği karar önemli, yürütmeyi durdurma kararı verdiği için. Ama hükümet olarak biz yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız.'' dedi