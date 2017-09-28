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Bekir Bozdağ'dan 'yaz saati' uygulamasına yönelik flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'Hükümet olarak yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yaz saati uygulamasına ilişkin, "Danıştayın verdiği karar önemli, yürütmeyi durdurma kararı verdiği için. Ama hükümet olarak biz yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız.'' dedi

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