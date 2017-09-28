Bekir Bozdağ'dan 'yaz saati' uygulamasına yönelik flaş açıklama
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, 'Hükümet olarak yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Yaz saati uygulamasına ilişkin, "Danıştayın verdiği karar önemli, yürütmeyi durdurma kararı verdiği için. Ama hükümet olarak biz yaz saati uygulamasının aynen devam etmesinden yanayız.'' dedi
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