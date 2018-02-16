Belarus ile ticareti 10’a katlayacak 6 anlaşma

Başbakan Binali Yıldırım, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Belarus Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Belarus-Türkiye İş Forumu’na katıldı. Belarus ile Türkiye arasındaki ticaretin istenilen seviyede olmadığını söyleyen Yıldırım, bu rakamın artırılması için çeşitli anlaşmaların imzalandığını ifade etti.

OTOMOTİVDE İŞBİRLİĞİ

İki ülke arasında; yatırımların korunması, çifte verginin önlenmesi, standardizasyonun ortak noktaya getirilmesi, kombine taşımacılık, bilimsel teknik işbirliğinin gerçekleştirilmesi konularında 6 önemli işbirliğine gidildiğini ifade eden Yıldırım “Belarus’un avantajlı olduğu alanlar, Türkiye’nin avantajlı olduğunu alanlar var. Bu ikisi birleştirildiğinde ortaya ciddi bir sinerji doğacak. 1 milyar dolara yaklaşan ticaretimiz var. Bunu orta ve uzun vadede 10 milyar dolara ulaştırmak işten bile değil, bunu gerçekleştirmeliyiz” diye konuştu.Yıldırım, Belarus’un özellikle ihdas ettiği serbest bölgeler marifetiyle özellikle otomotiv alanında bir atılım içinde olduğunu gördüklerini vurguladı. Otomotivin Türkiye’nin ihracatının en büyük kalemini oluşturduğuna değinen Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin özellikle otomotiv yan sanayinde fevkalade büyük bir birikimi ve tecrübesi olduğunu, Belarus’ta otomotiv yan sanayisini destekleyecek yatırımları Türkiye’nin gerçekleştirebileceğine işaret etti.

ENGELLER KALKMALI

Bilim teknoloji ve yenilikçilik konusunda ciddi kapasitenin bulunduğuna vurgu yapan Yıldırım, şunları söyledi: “Biz Belarus-Türkiye ilişkilerinde kazan kazan esasına göre işlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Tek taraflı bir kazancın geleceği olmaz. Tek tarafın mutlu olduğu bir ticaretten de hayır gelmez.” Ticaretin, ekonomik büyümenin esas olduğuna işaret eden Yıldırım “Ulaşım hiçbir zaman ticaret olmamalıdır. Ulaşım, lojistik, ticaret için karşılıklı ekonomilerin büyütülmesi için bir araçtan ibarettir. Ulaşımı, kamyonlardan, oradan, buradan alınacak üç beş kuruşu ticaret gibi görürsek, ülkelerimize çok büyük kötülük yapmış oluruz. Onun için mutlaka engelleri kaldırmamız lazım” diye konuştu.

‘Türk-Belarus Anaokulu’nu Turkcell tamamladı

Kültür ve eğitim hizmeti anlamında yeni bir şey yaptıklarını ifade eden Yıldırım, “Belarus 5 bin metrekare kapalı alana sahip, tamamlanmaya yakın bir eğitim tesisini, Türkiye-Belarus Ortak Anaokulu şeklinde işletilmesi konusunda bize, güzel bir işbirliği için imkan sundu” dedi. Maarif Vakfı’nın buraya öğretmen tayin edeceğini ve işleteceğini belirten Yıldırım, binanın eksik kalan kısımları için Turkcell firmasının 500 bin dolar kadar bir harcama yapacağını bildirdi. Turkcell’in Belarus’ta da bir firması olduğunu da anlatan Yıldırım, “O da gelişmek için, faaliyetini yaygınlaştırmak için ciddi bir gayret içinde. Daha da fazla yatırım gayreti gösterecekler. Bu konuları konuştuk” dedi.