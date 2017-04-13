Belarus Rusya'ya doğalgaz borcunun tamamını ödedi

Gazprom’dan yapılan açıklamada, yaklaşık bir yıldır Belarus ve Gazprom arasında sorun teşkil eden 726 milyon 200 bin dolarlık doğalgaz borcunun tamamının ödendiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile St. Petersburg kentinde gerçekleşen toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, iki ülkenin doğalgaz konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Doğalgazda yaşanan anlaşmazlık

Geçen yılın başlarında Rusya'dan ithal ettiği doğalgazın fiyatını düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle yüksek bulan Belarus, kontrat bedeli olan bin metreküp gaz için 132 dolarlık fiyatın yerine 73 dolardan ödeme yapmıştı.

Rusya ise 132 dolarlık doğalgaz fiyatının adil olduğunu savunarak, Belarus'un yaklaşımı karşısında bu ülkeye ihraç ettiği petrol miktarını 2016'nın ikinci yarısında 24 milyondan 18 milyon tona düşürmüştü.