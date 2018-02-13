Belçika çikolatasının yıllık cirosu 5 milyar avroyu buldu

Lezzetli ve el yapımı çikolatalarıyla ünlü Belçika'da sektör milyarlarca avro gelirle birlikte çok sayıda kişiye iş imkanı sağlıyor.

Ülkenin her şehrinin işlek noktalarında bulunan yüzlerce çikolata dükkanı renkli bir şekilde dekore ediliyor.

Bu dükkanlar ve vitrinlerini süsleyen çeşitli çikolatalar ziyaretçilerin ilgisini yoğun bir şekilde topluyor.

Dünyanın en bilinen çikolata markalarına ev sahipliği yapan Belçika, ürünlerinde kaliteden ödün vermemekle gurur duyuyor.

Çikolata sektörün Belçika'daki tarihçesi 19'uncu yüzyıla uzanıyor ve günümüzde ülke ekonomisine ve kültürüne önemli katkı sağlıyor.

Çikolataların içeriğinde en az yüzde 35 saf kakao bulunması gerekiyor

Ülkedeki çikolata sektörü yasal düzenlemelerle belirli bir standartta tutuluyor. Belçika çikolataların içeriğinde en az yüzde 35 saf kakao bulunması gerekiyor.

Ülke kültüründe, dışı çikolata kaplı içeriği yumuşak dolgulu olan "Pralin çikolata" önemli bir yer tutuyor.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan, Belçika Kraliyet Bisküvi, Çikolata ve Şekerleme Derneği (Choprabisco) Genel Sekreteri Guy Gallet, Belçika'da çikolata ve şekerlemelerin toplam cirosunun yıllık 5 milyar avro seviyesinde olduğu söyledi.

Derneklerine Belçika'da faaliyet gösteren çikolata ve şekerleme üreticilerinin üye olduğunu anlatan Gallet, çikolatanın ülkedeki yıllık 50 milyar avroluk gıda sanayinin yüzde 10'una yakınını teşkil ettiğini ifade etti.

Belçika çikolata sektörünün cirosunun yıllık 4 milyar avronun üzerinde olduğunu vurgulayan Gallet, sektörde 256 şirket bulunduğunu ve 7 bin 845 kişinin istihdam edildiğini anlattı.

Çikolata sektörünün ülkedeki diğer sektörlerin ortalamasının üzerinde bir oranda büyüdüğünü ifade eden Gallet, sektörde özellikle serbest olarak kendi küçük atölyelerinde bağımsız bir biçimde üretim yapan çok sayıda kişi de olduğunu kaydetti.

"Bu yıl 3 milyar avroluk ihracat bekliyoruz"

Çikolata pazarının özellikle Asya kıtasında hızlı bir şekilde büyüdüğünü ifade eden Gallet, "Belçika'nın bu yıl diğer ülkelere 3 milyar avroluk çikolata ihraç etmesini bekliyoruz. Çin ve Japonya'da diğer ülkelere nazaran çikolata tüketimi çok düşük miktarlarda ve bu nedenle büyük şirketler bu piyasalara yöneliyor." diye konuştu.

Choprabisco Genel Sekreteri Gallet, özellikle profesyoneller tarafından kullanılan "kuvertür çikolata" üretimi alanında faaliyet gösteren büyük firmalara da ev sahipliği yapan Belçika'nın bu üretimde kullanılan çikolata türünde dünyada en fazla ihracat gerçekleştiren ülke konumunda olduğunu söyledi.

"Belçika çikolatasında nesiller boyunca gelişmiş bir tecrübe birikimi var"

Guy Gallet, Belçika'da çikolata sektörünün kaliteli tohum seçimi, doğru oranda karışım ve yüksek kalite üretim gerçekleştirme geleneğine sahip olduğuna dikkati çekerek, "Belçika çikolatasında makineleşme değil nesiller boyunca gelişmiş bir tecrübe birikimi var." değerlendirmesinde bulundu.