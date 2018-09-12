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Benzine 15 kuruş indirim yapıldı

Bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinde litrede 15 kuruş indirim gerçekleşti. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinde litrede 15 kuruş indirim gerçekleşti. Mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirim pompa fiyatlarına yansımayacak.
 
Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Akaryakıt  ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 13/09/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, benzinde 15 Kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği  indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır".
 
Ayrıca; akaryakıt ürünlerinden kalorifer yakıtında 13 kuruş, Fuel Oil’de 10 kuruş, yüksek kükürtlü Fuel Oil’de 6 kuruş, gaz yağında da 17 kuruş indirim oldu.

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