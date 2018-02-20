Berlin’e dev çıkarma
Turizm sektörü, dünyanın en büyük organizasyonlarından ITB Berlin Turizm Fuarı’na çıkarma yapacak. 2 Türk bakanın da katılacağı fuara sadece Antalya’dan 4 özel uçak kaldırılacak. En kalabalık katılım da Türkiye’den.
İyi bir sezon geçiren turizmciler, önümüzdeki sezonun belirleyicisi olarak gösterilen, ITB Berlin Turizm Fuarı’na (ITB Berlin) çıkarma yapacak. Turizmde 2018’i ‘Avrupa Yılı’ ilan eden turizm sektörü, fuara sadece Antalya’dan 4 özel uçakla kaldıracak. Bu yıl Alman pazarında, erken rezervasyonlarda yüzde 60- 80 yükseliş gösteren sektör, 2015’te Antalya’ya gelen 3 milyon Alman turist rakamına ulaşmayı hedefliyor. 5 kıta ve 180’den fazla ülkeden 109 bini ticari ziyaretçi olmak üzere toplam 160 bin kişinin katılması beklenen fuarda, 7-11 Mart tarihleri arasında yapılacak. Türkiye, ITB Berlin’e, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde 3079 metrekarenin üzerinde stantla katılım sağlayacak. Bu yıl Antalya başta olmak üzere İstanbul ve Muğla gibi kentler, bu alan içinde daha etkin ve özel bir konuma sahip olacak.
3 MİLYON TURİST
Geçen yıl 2 özel uçağın kaldırıldığı ITB Berlin için Antalya’dan bu yıl SunExpress ve Corendon hava yolu şirketleri 2’şer adet 189’ar kişilik toplam 4 uçak kaldırıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu›nun da katılacağı fuara, Antalya’dan başta Vali Münir Karaloğlu olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, birçok ilçe belediye başkanı ve turizm sektöründen yoğun katılım olacak. Antalya, fuarda, Türkiye standı içinde 1000 metrekarelik özel alanda tanıtılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Antalya açısından geçen yıl başlatılan destinasyon özelindeki tanıtımın ITB Berlin Fuarı›’nda da gerçekleştirileceğini belirten Vali Karaloğlu, bu şekilde daha güçlü bir Antalya tanıtımının sağlanacağını söyledi. Bu yıl ‘güçlü bir Antalya’ markasıyla ITB Berlin’e katılım olacağını dile getiren Karaloğlu, Antalya’ya 3 milyon turist gelmesini beklediklerini kaydetti. Bakanlığın fuarlara katılımda konsept değişikliğine gittiğini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ise Antalya, İstanbul, Kapadokya gibi belli destinasyonların bütüncül bakış açısıyla ele alındığını söyledi.
TALEP ARTIŞI VAR
Bu şekilde Antalya’nın da tek çatı altında tüm yönleriyle tanıtılacağını anlatan Ayık, “Bölgesi, tur operatörü, oteli ve kaynak pazarı değişmek kaydıyla Avrupa pazarında yüzde 20’den 80’lere varan oranlarda erken rezervasyon satışlarında artış var” diye konuştu.
FUARDA EN BÜYÜK STANT TÜRKİYE’NİN
Fuara 80’in üzerinde ülkeden tur operatörleri, oteller, uçak şirketleri, online rezervasyon yapan internet siteleri başta olmak üzere turizm örgütleri, bakanlıklar, yerel yönetimler katılacak. Fuarda Türkiye, fuarın ilk 3 günü turizm profesyonellerine, son 2 günü tatilcilere turizm değerlerini, konaklama tesislerini tanıtacak. 160 bin metrekarelik alanda 26 farklı salonda düzenlenecek fuarı gezebilmek için ziyaretçiler, salonlar arasında ücretsiz dolmuş seferlerini kullanacak. Fuarı her yıl, ortalama 50 ile 70 arasında ülkenin turizm bakanı ziyaret ediyor. Bu yılki fuarı, 115 bini turizm profesyoneli olmak üzere 170 bin kişinin gezmesi bekleniyor. Türkiye, 51’inci yılında ITB Berlin Fuarı’nın en iddialı ülkesi olmaya ha zırlanıyor. Fuarda otellerden tur şirketlerine, araç kiralama şirketlerinden turizm acentelerine, yerel yönetimlere, valiliklere ve turizm sektörünün sivil toplum kuruluşlarına 400’e yakın katılımcı yer alacak. Turizm bölgelerinin özel tanıtımına ağırlık verilecek fuarda, Türkiye, en kalabalık katılımı sergileyecek ülke olacak.
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