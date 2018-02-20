Berlin’e dev çıkarma

İyi bir sezon geçiren turizmciler, önümüzdeki sezonun belirleyicisi olarak gösterilen, ITB Berlin Turizm Fuarı’na (ITB Berlin) çıkarma yapacak. Turizmde 2018’i ‘Avrupa Yılı’ ilan eden turizm sektörü, fuara sadece Antalya’dan 4 özel uçakla kaldıracak. Bu yıl Alman pazarında, erken rezervasyonlarda yüzde 60- 80 yükseliş gösteren sektör, 2015’te Antalya’ya gelen 3 milyon Alman turist rakamına ulaşmayı hedefliyor. 5 kıta ve 180’den fazla ülkeden 109 bini ticari ziyaretçi olmak üzere toplam 160 bin kişinin katılması beklenen fuarda, 7-11 Mart tarihleri arasında yapılacak. Türkiye, ITB Berlin’e, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde 3079 metrekarenin üzerinde stantla katılım sağlayacak. Bu yıl Antalya başta olmak üzere İstanbul ve Muğla gibi kentler, bu alan içinde daha etkin ve özel bir konuma sahip olacak.

3 MİLYON TURİST

Geçen yıl 2 özel uçağın kaldırıldığı ITB Berlin için Antalya’dan bu yıl SunExpress ve Corendon hava yolu şirketleri 2’şer adet 189’ar kişilik toplam 4 uçak kaldırıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu›nun da katılacağı fuara, Antalya’dan başta Vali Münir Karaloğlu olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, birçok ilçe belediye başkanı ve turizm sektöründen yoğun katılım olacak. Antalya, fuarda, Türkiye standı içinde 1000 metrekarelik özel alanda tanıtılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Antalya açısından geçen yıl başlatılan destinasyon özelindeki tanıtımın ITB Berlin Fuarı›’nda da gerçekleştirileceğini belirten Vali Karaloğlu, bu şekilde daha güçlü bir Antalya tanıtımının sağlanacağını söyledi. Bu yıl ‘güçlü bir Antalya’ markasıyla ITB Berlin’e katılım olacağını dile getiren Karaloğlu, Antalya’ya 3 milyon turist gelmesini beklediklerini kaydetti. Bakanlığın fuarlara katılımda konsept değişikliğine gittiğini belirten Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ise Antalya, İstanbul, Kapadokya gibi belli destinasyonların bütüncül bakış açısıyla ele alındığını söyledi.

TALEP ARTIŞI VAR

Bu şekilde Antalya’nın da tek çatı altında tüm yönleriyle tanıtılacağını anlatan Ayık, “Bölgesi, tur operatörü, oteli ve kaynak pazarı değişmek kaydıyla Avrupa pazarında yüzde 20’den 80’lere varan oranlarda erken rezervasyon satışlarında artış var” diye konuştu.