Beş dakikada ‘üçü bir yerde’

EHLİYET, PASAPORT VE KİMLİK AYNI NOKTADAN VERİLİNCE İŞLER HIZLANDI

Ehliyet ve pasaportta yeni döneme vatanda yoğun ilgi gösterdi. Hafta başında devreye giren ‘üçü bir yerde’ uygulaması kapsamında ehliyet, kimlik ve pasaport tek noktadan verilmeye başlanınca işler hızlandı. Uygulamanın ilk beş gününde nüfus müdürlüklerine pasaport için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 başvuru yapıldı. Yapılan 55 bin başvuru hızla değerlendirilerek 5 günde 19 bin 88 pasaport, 11 bin 508 sürücü belgesi verildi.

EVRAK GÖTÜRME BİTTİ

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ehliyet ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler 2 Nisan’da nüfus müdürlüklerine devrolmuştu. Uygulama, vatandaşı belge yükünden ve zaman kaybından kurtarırken, gereksiz kağıt israfının da önüne geçildi. Daha önce emniyetten ehliyet alımı için istenen kimlik belgesi, sürücü sertifikası, banka dekontu, adli sicil belgesi ve öğrenim belgesinin içinde bulunduğu elden dosya getirme işine son verildi. İlgili kurumlarca elektronik sisteme aktarılan bilgi ve belgeler entegre edilmiş yazılımla MERNİS sisteminden otomatik çekiliyor. Yeni uygulama ile nüfus müdürlükleri her bir başvuru için 8 kurumdan toplam 92 konu başlığında sorgulamayı elektronik ortamda yapabiliyor. Mayıs ayı sonu itibari ile sağlık raporu da sistem üzerinden otomatik alınacak. Vatandaşın nüfus müdürlüklerine sadece bir biyometrik fotoğrafla gitmesi yeterli olacak. Biyometrik fotoğrafın taranması, parmak izi ve imza işleminden sonra kurumlara entegre edilen MERNİS üzerinden belgelerin alınmasıyla işlem sona erecek.

TEK FOTOĞRAF YETERLİ

Umuma mahsus pasaportların başvurularında eskiden biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, pasaport harç ve cüzdan bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu talep ediliyordu. Yeni uygulamada, vatandaş bu belgeleri getirmeyecek. Sadece bir biyometrik fotoğraf, varsa eski pasaportu, parmak izi ve imza bavuru için yeterli olacak. Diğer belgeler ilgili kurumların sisteminden otomatik alınacak. Ayrıca yeni dönemde bir kişinin sisteme altı ay önceden kayıtlı biyometrik fotoğrafı varsa ehliyet ve pasaport için fotoğraf getirmesine gerek kalmayacak. Yine örneğin yeni çipli kimlik kartı için verilen parmak izi ve imza, pasaport ve sürücü belgesi için de geçerli olabilecek. Her işlem için ayrı ayrı parmak izi ve imza verilmeyecek.