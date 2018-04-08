Beş dakikada ‘üçü bir yerde’
Nüfus müdürlüklerinde başlayan ‘üçü bir yerde’ uygulamasıyla işlemler sadeleşti, işler hızlandı. Angaryadan kurtulan vatandaş nüfus müdürlüklerine koşunca beş günde pasaport ve ehliyet için 55 bin başvuru oldu.
EHLİYET, PASAPORT VE KİMLİK AYNI NOKTADAN VERİLİNCE İŞLER HIZLANDI
Ehliyet ve pasaportta yeni döneme vatanda yoğun ilgi gösterdi. Hafta başında devreye giren ‘üçü bir yerde’ uygulaması kapsamında ehliyet, kimlik ve pasaport tek noktadan verilmeye başlanınca işler hızlandı. Uygulamanın ilk beş gününde nüfus müdürlüklerine pasaport için 31 bin 524, sürücü belgesi için 23 bin 730 başvuru yapıldı. Yapılan 55 bin başvuru hızla değerlendirilerek 5 günde 19 bin 88 pasaport, 11 bin 508 sürücü belgesi verildi.
EVRAK GÖTÜRME BİTTİ
Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ehliyet ve sürücü belgelerine ilişkin iş ve işlemler 2 Nisan’da nüfus müdürlüklerine devrolmuştu. Uygulama, vatandaşı belge yükünden ve zaman kaybından kurtarırken, gereksiz kağıt israfının da önüne geçildi. Daha önce emniyetten ehliyet alımı için istenen kimlik belgesi, sürücü sertifikası, banka dekontu, adli sicil belgesi ve öğrenim belgesinin içinde bulunduğu elden dosya getirme işine son verildi. İlgili kurumlarca elektronik sisteme aktarılan bilgi ve belgeler entegre edilmiş yazılımla MERNİS sisteminden otomatik çekiliyor. Yeni uygulama ile nüfus müdürlükleri her bir başvuru için 8 kurumdan toplam 92 konu başlığında sorgulamayı elektronik ortamda yapabiliyor. Mayıs ayı sonu itibari ile sağlık raporu da sistem üzerinden otomatik alınacak. Vatandaşın nüfus müdürlüklerine sadece bir biyometrik fotoğrafla gitmesi yeterli olacak. Biyometrik fotoğrafın taranması, parmak izi ve imza işleminden sonra kurumlara entegre edilen MERNİS üzerinden belgelerin alınmasıyla işlem sona erecek.
TEK FOTOĞRAF YETERLİ
Umuma mahsus pasaportların başvurularında eskiden biyometrik fotoğraf, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, pasaport harç ve cüzdan bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu talep ediliyordu. Yeni uygulamada, vatandaş bu belgeleri getirmeyecek. Sadece bir biyometrik fotoğraf, varsa eski pasaportu, parmak izi ve imza bavuru için yeterli olacak. Diğer belgeler ilgili kurumların sisteminden otomatik alınacak. Ayrıca yeni dönemde bir kişinin sisteme altı ay önceden kayıtlı biyometrik fotoğrafı varsa ehliyet ve pasaport için fotoğraf getirmesine gerek kalmayacak. Yine örneğin yeni çipli kimlik kartı için verilen parmak izi ve imza, pasaport ve sürücü belgesi için de geçerli olabilecek. Her işlem için ayrı ayrı parmak izi ve imza verilmeyecek.
VATANDAŞ MEMNUN
Keçiören Nüfus Müdürlüğüne işlemlerini yaptırmak için gelen vatandaşlar yeni uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi. Kimlik için kayıt yaptıran Serpil Özbek “Eskiye nazaran daha memnunuz. Yeni kimlik almak için buradayım, her şey çok hızlı ve sistematik olarak yapıldı. Vakit kaybından kurtulduk” dedi. Yeni kimlik kartı müracaatını yapan Şefik Şensoy ise “Parmak izimi verip, işlemlerimi yaptırdım. Kısa sürede işlemlerimi gerçekleştirdim. Artık eskiden olduğu gibi kurumlarda gezip beklemiyoruz. Çok memnunuz” şeklinde konuştu. Pasaport işlemi için gelen Recai Saraç ise “Biyometrik fotoğraf, eski pasaportumu ve kimliği getirerek daha önceden de pasaport bedelini ödediğim dekontla birlikte geldim. Üçü bir arada sistemi sayesinde bütün işlemleri tek yerden yaptım” dedi.
Güvenlik taraması üst düzeyde
Yeni sistemde pasaport başvurularında güvenlik taraması üst düzeye çıkartıldı. Hakkında yakalama, yurt dışına çıkış yasağı ve hakkında şerh kaydı bulunanların başvuruları otomatik olarak sonlandırılıyor. Ayrıca yeni sistemde memur istediği kişiyi kimlik numarasından keyfi olarak sorgulama yapamıyor. Sorgulama ancak başvuru esnasında kişinin parmak izi alındıktan sonra yapılabiliyor.
İNTERNET ÖDEME YAKINDA BAŞLIYOR
Halen sürücü belgesi, pasaport ve çipli kimlik kartı ücretlerinin ödemesi 22 banka, vergi daireleri ve PTT şubelerinden yapılabiliyor. Önümüzdeki günlerde vergi dairesine gitmeden sanal post ile Gelir Idaresi Bakanlığı sitesinden ödeme yapılabilecek. Bu arada daha önce 503 olan pasaport başvuru noktası 761’e, 596 olan sürücü belgesi başvuru noktası ise 680’e çıkarıldı. Randevular ALO 199 ya da randevu.nvi.govt.tr’den alınıyor. Nüfus idareleri cumartesi de çalışıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.