BES kumbarasına 17 milyar lira daha girdi

Avrupa ve Amerika’da oldukça yaygın olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), Türkiye’de geçen yıl 1 Ocak’da başlayan Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) devreye girmesi ile ciddi bir fon büyüklüğüne ulaştı. BES’e başta devlet kurumları ve çalışan sayısına göre şirketlerin de dahil olması ile birlikte geçen yıl 17 milyar TL’lik fon girişi sağlandı. Böylece BES fonlarının büyüklüğü 67 milyar 681 milyon 433 bin 293 liraya ulaştı.

2017 yılında BES katılımcı sayısı 295 bin 590 kişi artarak 7 milyona yaklaşırken, sistemden emekli olanların sayısı da 19 bin 527 kişi yükselerek 63 bini aştı. 2017’nin başından itibaren otomatik katılımla sisteme dahil olan 3.4 milyon katılımcının fon tutarı bir yılda 1.8 milyar lirayı buldu.

10 MİLYARLIK KATKI

29 Aralık 2017 itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 922 bin 615 oldu. Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarı da 10 milyar 141 milyon 204 bin 873 lira olarak gerçekleşti. Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 77 milyar 822 milyon 638 bin 166 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES’ten emekli olan kişi sayısı da 63 bin 877’yi buldu.

2016 sonunda BES’teki katılımcı sayısı 6 milyon 627 bin 25, katılımcıların fon tutarı da 53 milyar 409 milyon 391 bin 715 lira olarak kaydedilmişti.

YÜKSELİŞİ SÜRDÜ

Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 7 milyar 438 milyon 179 bin 620 lira, emekli olanların sayısı da 44 bin 350 olarak gerçekleşmişti. Böylelikle geçen bir yıllık sürede, BES’teki katılımcı sayısı 295 bin 590, emekli sayısı da 19 bin 527 kişi yükseldi. Katılımcı fon tutarı 14 milyar 272 milyon 41 bin 578 lira ve devlet katkısı fon tutarı 2 milyar 703 milyon 25 bin 253 lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 16 milyar 975 milyon 66 bin 831 liralık yükseliş görüldü.