Toprak: Beş yıl içinde 4 milyar dolar yatırım yapacak

Bodrum projesinde yabancıya 400 milyon dolarlık satışın yakalanacağını söyleyen Mesut Toprak, şöyle devam etti: “Bundan 4 yıl önce bizim o projemizi bilen biliyordu. Bu kişiler ‘bana iki tane ayır’ diyordu. Ortadoğu’da çok önemli bir grup, ‘Senin villanın yanında benim ve kardeşlerim için 10 tane villa ayır’ dedi. Ben ise kendisine, ‘Benimle aynı yerde oturmak istemezsin’ dedim. Önce ben ‘Oturamaz mıyım’ gibi algıladı. Dedim ki ‘Bak seninle benim zevkim farklıdır. Ben otelin uzağında yer severim, ama sen otele yakın olmak istersin.’ Zincirin özellikle Ortadoğu ağırlıklı olmak üzere bir portföyü var. Four Seasons, rezidans yaptığı zaman alıp kenara koymak istiyorlar.”

16 Temmuz’da mesaiyi videoya alıp yabancılara gönderdik

Tekstildeki faaliyetleriyle ilgili bilgileri paylaşan Mesut Toprak “Tekstil tarafındaki ciromuz 100 milyon dolardan biraz fazladır. 2015 ile 2016 yılını kıyasladığımızda tekstil ciromuzda yüzde 13-15 civarında artış var. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi oldu. 16 Temmuz sabahı Bolu’daki fabrikaya telefon açtım. ‘Tuncay nasılsınız? İyi misiniz’ diye sordum. “İyiyiz abi çalışıyoruz” dedi. Hemen dedim, mesainizi kameraya alıyorsun, bütün müşterilere gönderiyorsun. Değirmenköy’dekiler de çalışıyorlardı. Onlara da fotoğraflarını çekip müşterilere göndermelerini söyledim. Pazartesi günü bizim müşteri temsilcileri fotoğraf çekip çalıştıklarını gösterdiler.”

İstanbul, New York’la yarışıyor

Tay Group’un İstanbul’da Four Seasons markalı iki otel yatırımı var. Biri Sabahattin Ali, Necip Fazıl gibi isimlerin de bir süre tutuklu kaldığı Sultanahmet cezaevinin yerine yapılan Four Seasons Sultanahmet, diğeri ise İstanbul Boğazı’ndaki Four Seasons Bosphorus. Özellikle Boğaz’daki otelin Four Seasons zinciri içinde ayrı bir yeri olduğunu üzerine basa basa vurgulayan Mesut Toprak “Geçen yıla kadar Four Seaons dünyadaki en iyi otellerden bir tanesiydi. Bosphorus, New York, Paris, Londra, İstanbul’daki oteller ile yarışıyordu” diye konuştu.

Türk-Cezayir ortak yapımı dev tesis