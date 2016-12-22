BES’e ‘otomatik’ katılmak isteyenlerin sayısı artıyor

NN Hayat ve Emeklilik adına Nielsen tarafından Temmuz 2016’da yapılan araştırma, BES’te otomatik katılıma dahil olmak istemeyenlerin veya kararsız kalanların gerekçesinin ‘sisteme karşı güvensizlik’ olduğunu göstermişti. Bu sonuçlara göre yürütülen bilgilendirme aktiviteleri sonrasında ekimde yapılan araştırma, otomatik katılımı duyanların ve sisteme güvenenlerin oranında artış olduğunu ortaya koydu. Temmuzda Otomatik Katılım Güven Endeksi yüzde 31’ken, ekimde yüzde 51 oldu.

SİSTEME GÜVEN ARTIYOR

Araştırmanın en dikkat çeken sonuçlarından biri de sisteme dahil olmak isteyenlerin oranının temmuzda yüzde 38’ken ekimde yüzde 42 olması. Temmuzda 10 kişiden 4’ü sistemde uzun süreli kalacağını söylerken, ekimde 10 kişiden 5’i ‘uzun süreli kalırım’ cevabını verdi. Bu sonuç, gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve sistemin avantajlarının anlatılması halinde her iki grupta yer alan çalışanların görüşlerinin olumlu yönde değiştirdiğinin bir göstergesi olarak görülüyor.

Hızlıyız, kârlıyız deneyimliyiz

NN Hayat ve Emeklilik CEO'su Frank Eijsink “Otomatik katılımda neden NN Hayat ve Emeklilik derseniz, ‘çünkü hızlıyız, kârlıyız ve deneyimliyiz.’ Hızlıyız, çünkü 4 adımlı kayıt sistemimizle, mobil ve internet şubelerimizle, uzmanlarımızla, destek hattımız ve yardım masamızla müşterilerimize hizmet sunmaya her an hazır ve istekliyiz. Kârlıyız, çünkü 31 Ekim itibarıyla son 5 yıllık fon performansımız sektör ortalamasının yüzde 5 üzerinde, altından yüzde 28, Euro’dan yüzde 18 ve vadeli mevduattan yüzde 4 daha fazla kazandırdık. Ayrıca sektörün en kapsamlı sadakat programı ‘Önce Sen’ dünyası ile müşterilerimize ayrıcalık ve avantajlar sunuyoruz. Deneyimliyiz, çünkü arkamızda 170 yıllık köklü bir geçmişi, sermaye gücüyle Avrupa birincisi, Romanya ve Polonya gibi ülkelerde otomatik katılımda pazar lideri olan NN Group var” dedi.