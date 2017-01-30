BES’te otomatik katılım

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, otomatik katılım uygulamasının Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olma algısını güçlendireceğini vurguladı. Obalı, “Otomatik katılım, fonları büyütmemizde, dolayısıyla piyasaların stabilizasyonu ve derinleşmesi anlamında çok önemli bir rol oynayacak. Ocak ayında 2 milyon, nisan ayında 4 milyon ve temmuz ayında da 1.5 milyon kişi kademeli olarak sisteme dahil olacak” dedi.

VAKIF EMEKLİLİK’TEN TEKNOLOJİK HİZMET

Vakıf Emeklilik Otomatik BES online platformunu İK profesyonellerinin hizmetine sunduklarını dile getiren Özgür Obalı, şöyle devam etti: “Otomatik katılım sürecinde teknolojiyi işin içine katarak çağrı merkezi, operasyonel verimlilik ve müşteri deneyimi gibi konularda 360 derecelik bir vizyon belirledik. Müşterilerimize mobilden, internetten, çağrı merkezinden ya da danışmanlarımız aracılığı ile yüz yüze istedikleri an, istedikleri yerden hizmet sağlamayı amaçlıyoruz. Müşterilerimiz çağrı merkezimizden birkaç tuşla tüm işlemlerini yapabilecek. Kurduğumuz özel OKS hattı; 0850 222 9 OKS de önemli bir fark. Bu hat ile çalışanlara ve İK profesyonellerine Otomatik BES ile ilgili tüm konularda destek oluyoruz. Yine WhatsApp şubemizi de geçen yıl hizmete açtık. Müşterilerimiz WhatsApp uygulaması ile direkt olarak müşteri temsilcilerimiz ile yazışarak işlem yapabiliyor. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra insan faktörünün ve yüz yüze iletişimin de hiçbir zaman ortadan kalkmayacağını düşünüyoruz.”