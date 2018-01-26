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Beyaz eşyası arızalanan tüketiciye uyarı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketicilerin, özellikle garanti süresi içerisinde arızalanan ürünlerini, merdiven altı olarak tabir edilen ancak satış sonrası hizmet sunmada yetkisi veya yeterliliği bulunmayan yerlerden ziyade ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından tanıtılan ve kullanma kılavuzlarında belirtilen yerlerde tamir ettirmesi gerektiğini bildirdi.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yetkisi bulunmadığı halde  kendisini yetkili servis istasyonu olarak tanıtan firmalara karşı tüketicilerin  dikkatli olması gerektiğini söyledi. Tüfenkci, şunları kaydetti:
 
"Tüketicilerin, özellikle beyaz eşya gibi günlük hayatta sıkça  kullanılan ürünlerde arıza meydana gelmesi halinde bunların bakım ve onarımını  yaptırırken servis istasyonlarının bu hizmetleri sunmada yetkili veya yeterli  olup olmadığına dikkat etmesi gerek. Tüketicilerin, özellikle garanti süresi  içerisinde arızalanan ürünlerini, merdiven altı olarak tabir edilen ancak satış  sonrası hizmet sunmada yetkisi veya yeterliliği bulunmayan yerlerden ziyade  ürünün üreticisi veya ithalatçısı tarafından tanıtılan ve kullanma kılavuzlarında  belirtilen yerlerde tamir ettirmesi gerekiyor. Son dönemde yetkili olmadığı halde  kendisini o şekilde tanıtan firmalar hakkında bakanlığa şikayetler geliyor."
 
"ŞİKAYETLERLE İLGİLİ İNCELEME SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR"
 
Bülent Tüfenkci, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un  yürürlüğe girmesiyle herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmadan  faaliyetlerini sürdüren özel servislerin de tüketicilere karşı sorumlu olduğunu,  bu hüküm uyarınca özel servislerin de servis fişi düzenlemek,  yedek parça ve  fiyat listesi bulundurarak tüketicinin görebileceği bir yere koymak gibi  sorumlulukları bulunduğunu anlattı.
 
 Belirlenen zorunluluklara uymayan özel servisler hakkında da kanunda  idari para cezası öngörüldüğünü belirten Tüfenkci, şunları kaydetti:
 
"Diğer taraftan, konu bakanlık bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından  da sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yetkili servis olduğu intibası oluşturacak  şekilde tanıtım yapan 38 ayrı firmayla alakalı bakanlığa ulaşan şikayetlerle  ilgili olarak dosya açıldı. 9 firma hakkında reklamları durdurma cezası  uygulandı. 2 firmanın tanıtımları mevzuata aykırı bulunmazken, diğer şikayetlerle  ilgili inceleme süreçleri ise devam ediyor. Konuyu Reklam Kurulu'muz sıkı şekilde  takip ediyor. Bu şekilde reklam veya tanıtım yapan firmalara 6502 sayılı kanun  kapsamında idari para cezası uygulanacak."

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