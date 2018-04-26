Beyaz Saray danışmanından gümrük vergisi açıklaması

Donald Trump, güvenlik gerekçesiyle ABD'nin bazı mütttefiklerine uyguladığı gümrük vergisi muafiyetini kaldıracağını açıklamıştı. Beyaz Saray danışmanı Larry Kudlow, 4 gün sonra yürürlüğe girecek uygulama hakkında konuştu.

Kudlow, bugün yaptığı açıklamada ABD'nin Avrupa Birliği de dahil olmak üzere müttefik ekonomileri ticaret konusunda imtiyazlar vermeleri halinde çelik ve alüminyumdan alınan gümrük vergisinden muaf tutmaya devam edeceğini söyledi.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Larry Kudlow CNBC'ye verdiği demeçte: "Bazı dostlarımızın ticaret uygulamaları ve gümrük vergisi konusunda tavizler vermesi bizim için çok önemlidir." dedi.

Açıklamanın gümrük vergisi muafiyetlerinin AB, Kanada, Meksika ve diğer ülkeler için sona ermesinden dört gün önce gelmesi dikkat çekti.

Kaynak: CNBC