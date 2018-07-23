Siber güvenlik uzmanı Başaran: Bilgisayarınız kripto para üretiminde kullanılıyor olabilir

Siber güvenlik uzmanı Alper Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilgi teknolojisi kaynaklarının istismar edildiği saldırılara, son aylarda "kripto para madenciliği"nin de eklendiğini belirtti.

İnternet bant genişliği ve DNS sunucularının, başka hedeflere yönelik hizmet dışı bırakma (DoS/DDoS) saldırılarında kullanılabildiğine dikkati çeken Başaran, şöyle devam etti:

"Son aylarda karşılaştığımız bazı olaylarda ise siber suçluların, kuruluşlara ait işlemci gücünü kripto para madenciliğinde kullandıklarını görüyoruz. Kamu ve özel sektörde son 6 ayda 10'dan fazla olaya bizzat şahit oldum. Suçlu veya zararlı yazılım, ele geçirdiği bir sistem üzerine kripto para madenciliği yapmak için kullanılan bir yazılım yükleyip, sistemin işlemci kaynaklarını bu amaçla sömürmektedir. Bunu yaparken dosyaları bozmadığı, veri ifşa etmediği için de tespit etmek oldukça zor oluyor. Olaylardan birinde kripto para madenciliği yapan yazılım, sadece kuruluş içerisinde kullanılan bir uygulama sunucusuna bulaşmıştı ve durum kullanıcıların 'sistem yavaşladı' şikayetleri üzerine ortaya çıkmıştı."

Başaran, bu tür olaylarda saldırı zincirinin oldukça basit bir şekilde kurgulandığına dikkati çekerek, "Siber suçlu veya zararlı yazılım, internete açık bir sunucu üzerindeki açıktan faydalanarak sunucuyu ele geçiriyor ve buraya kripto para madenciliği yapan bir yazılım yüklüyor. Çalışmaya başlayan yazılım, üzerinde kurulduğu sistemin işlemcisinin önemli bir kısmını sömürmeye başlıyor." dedi.