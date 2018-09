BİM aktüel 14 Eylül indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi BİM aktüel 14 Eylül indirim kataloğu yayında 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesinde neler var? 14 Eylül BİM aktüel indirim kataloğu merak ediliyor. 13 Eylül BİM indirimleri açıklandı. Her hafta Cuma günleri haftanın fırsatlarını tüketiciye sunan BİM kataloğu yine çok ilgi gördü. Peki 14 Eylül 2018 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? Eylül ayına girmemizle birlikte BİM indirimleri oldukça rağbet görüyor. Hem ucuz hem kaliteli bir alışveriş yapmak istiyorsanız BİM aktüel indirimlerinden yararlanın. 14 Eylül broşüründe en dikkat çeken ürünler arasında ZTE marka cep telefonu yer alıyor. 14 ağustos 2018 tarihli aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatlarına birlikte göz atalım; 2 yıl garantili cep telefonu ZTE A 506, Quard-Core işlemciye, 16 GB dahili hafızaya, 2 GB rame ve 8 MP arka, 5 MP ön kameraya sahip. BİM 14 Eylül broşüründe Hometech Notebook Alfa 600 C 6 taksit imkanı ile 995 TL’ye, HP marka 2620 ALL İN ONE yazıcı 6 taksit imkanı ile 155 TL’ye, Trust marka Mouse 17,50 TL’ye, Drone corby 179 TL’ye, Phılıps marka tıraş makinesi 99 TL’ye, Trust marka taşınabilir şarj 45 TL’ye, Trust marka kulak içi kulaklık 59,50 TL’ye satışa sunuluyor. Casio marka erkek kol saati 129,90 TL, Casio kadın kol saati 89,90 TL, Kappa marka erkek eşofman takımı 75 TL, Kappa marka kadın eşofman takımı 75 TL, Kappa marka erkek/kadın spor ayakkabıları 49,90 TL fiyatı ile broşür içerisinde yer alıyor. HP Deskjet 2620 ALL-IN-ONE yazıcı baskı, tarama, kopyalama fonksiyonlarına ve Wi-fi ile kablosuz bağlantı özelliğine sahip.

0 x BİM aktüel 14 Eylül indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. BİM aktüel indirimleri Toptan Fiyatına Perakende Satış sloganıyla tüketicinin karşısına çıktı. Peki BİM aktüel indirim listesinde bu hafta neler var? Cuma günü yeni katalogla yenilenen BİM aktüel indirim listesi 13 14 Eylül broşürü açıklandı. Ev ihtiyaçlarından ofis ihtiyaçlarınıza birçok ürünü kendi bünyesinde barındıran BİM aktüel indirimleri bu hafta da çok konuşulacak. Her hafta sosyal medyada en çok sorgulanan aktüel marketler arasında yerini alan BİM aktüelde bu hafta elektronik grubu ürünlerde bir hayli indirimlerin fazla yapıldığını fark ediyoruz. Hometech marka notebook 995 TL fiyat ile satılırken yine aynı marka HP yazıcı 155 TL fiyat ile satışa sunulacak. Ayrıca meraklılarının sabırsızlıkla beklediğini düşündüğümüz Drone Corby 179 TL süper fiyatı ile aktüel kampanyada yer alarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bilgisayarın yanında kablosuz mause size bir başka önerimiz olurken Phılıps tıraş makinesi erkek müşterileri sevindirecek gibi görünüyor. İşte merak edilen BİM aktüel indirim kataloğu star.com.tr’de BİM AKTÜEL 14 EYLÜL İNDİRİM KATALOĞU LİSTESİ 14 Eylül'de BİM'de neler var? 2 yıl garantili Hometech Alfa 600C Notebook 995 TL. Trust Kablosuz Mouse 17,50 TL. Baskı, kopyalama, tarama fonksiyonlarını bünyesinde barındıran, Wi-fi bağlantısı ile kablosuz da kullanabileceğiniz HP Deskjet All-İn-One Yazıcı 155 TL. Trust Taşınabilir Şarj Aleti 45 TL. Kablosuz kullanım özelliğine sahip Philips Islak-Kuru Tıraş Makinesi 99 TL. Bim’de bu hafta geçerli olacak 14 Eylül Bim aktüel kataloğuna yer alan en dikkat çekici ürün ise Corby Drone. Havada sabit kalabilme, otomatik kalkış-iniş, Wifi bağlantısı sayesinde akıllı telefonlar ile uçuş, fotoğraf ve video çekimi gibi özellikleri ile dikkat çeken Corby Drone 179 TL. Proware Çift Akülü Matkap-Vidalama 175 TL. 14 EYLÜL CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU BİM AKTÜEL 11 EYLÜL İNDİRİM KATALOĞUNDA NELER VAR? BİM, Türkiye’ de en çok şubesi bulunan marketlerin başında geliyor. Bim marketleri diğer benzer marketlere göre kendi ürettiği pek çok muadil ürünü kaliteden ödün vermeden cazip fiyatlarla müşterilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor. Antep Fıstık Antepsan 500 gr 34.95 TL, Hazır Aşure Yurt 200 gr 3.45 TL, Aşurelik Buğday Saban 1000 gr 2.75 TL, Haşlanmış Nohut Konservesi Yudum 830 gr 3.75 TL, Kırık Ceviz Simbat 400 gr 22.95 TL, Kuru Kayısı Kesik Simbat 400 gr 5.45 TL, Kabuklu Ceviz Simbat 500 gr 15.95 TL, Haşlanmış Kuru Fasulye Konservesi Yudum 830 gr 3.75 TL, Kuru İncir Küp Kesik Tariş 150 gr 2.75 TL, Ceviz İçi Simbat 150 gr 11.45 TL, Dut Kurusu Simbat 150 gr 8.50 TL, Kuru Meyve Kokteyli Simbat 250 gr 2.95 TL, Kuru Üzüm Simbat 500 gr 3.75 TL, Kuru Üzüm Besni/Antep Karası Simbat 400 gr 4.95 TL, Cvizli Sucuk Keyifçe 400 gr 9.95 TL, Pestil Antep Fıstıklı Pekmezli Kyifçe 400 gr 9.95 TL, Kuru Erik Simbat 200 gr 6.25 TL, Ayçiçek Yağı Yudum 2 lt 14.75 TL, Kuş Üzümü 75 gr 2.45 TL, Tarçın 75 gr 1.95 TL, Karanfil Destan 30 gr 3.75 TL, Dolmalık Fıstık 25 gr 7.25 TL, Renkli Tabanlı Tatlı Kasesi 255 cc 2.45 TL, Sızdırmaz Kapaklı Kap 10'lu 500 cc 1.95 TL, Desenli Kase 8'li 4.95 TL. BİM SAHİBİ MUSTAFA LATİF TOPBAŞ KİMDİR? Mustafa Latif Topbaş 1944 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ahmet Afif Topbaş’ın kardeşidir. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir. Mustafa Latif Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur. Mustafa Latif Topbaş, Bahariye Mensucat A.Ş. adında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları ve yöneticilerinden biri olarak 1961 yılında iş hayatına başlamıştır. İlerleyen zamanlar da muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev yapmıştır. Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu’nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)’in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer almıştır. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev almıştır. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda‘yı kurdu. Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir. BİM HAKKINDA Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir. Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır. BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir. BİM HİZMET FELSEFESİNİ ÖZETLEYEN BAŞLIKLAR: BİM için müşterilerinin menfaati, kısa vadeli yüksek kârdan daha önemlidir. BİM, en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunar. BİM müşterileri, memnun kalmadıkları ürünleri tartışmasız iade edebilirler. BİM, müşterileri için yüksek kaliteli ürünleri özel olarak ürettirir. BİM müşterileri, ambalaja ve markaya değil ürünün kendisine para öderler. BİM, ürünleri koliler içinde teşhir eder, gereksiz mağaza maliyetlerinden kaçınır. BİM, müşterilerine en yakın noktalarda ve en uygun fiyatlarla mağaza kiralar. BİM, abartılı reklamlarla ürünlerin fiyatlarını artıracak harcamalar yapmaz. BİM mağazaları, olabildiğince sade dekore edilir. YORUMLAR 0

