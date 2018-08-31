BİM aktüel 31 Ağustos 7 Eylül indirim kataloğu 2018 Cuma BİM aktüel market indirim listesi yayında! 31 Ağustos BİM aktüel indirimlerinde neler var? Hem ucuz hem kaliteli alışverişin tek adresi BİM market indirime doymuyor. Ev hanımları ve çalışan kesimin ilgisini çekecek BİM 31 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 31 Ağustos 7 Eylül BİM aktüel ürünler indirim kataloğunda birçok ürün indirimde olacak. BİM aktüel indirimlerinde bugün neler olacak? BİM Aktüel 31 ağustos 2018 kataloğu ile Eylül ayının son kampanyasını tüketicilere duyurdu. Her hafta olduğu gibi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan yeni aktüel ürünler kataloğu içerisinde oldukça cazip kampanyalar bulunuyor. Geçtiğimiz Salı günü yayınladığı haftanın önerileri kampanyası ile de tüketicileri memnun etmeye Başaran BİM market cuma günü yayınladığı kataloğunda daha detaylı ürünlere yer vermişe benziyor. BİM Marketin kampanyasını merakla bekleyen müşteriler için bizde detaylı bir inceleme gerçekleştirdik. Fakat baştan hatırlatmakta yarar var BİM markete gelen indirimli ürünler stoklarla sınırlı oluyor.

BİM 31 AĞUSTOS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Keysmart 40″ Full Hd Dahili Uydu Alıcılı Led Televizyon; 500mhz ekran geçiş hızına sahip olan,dahili uydu alıcılı,Usb,HDMı girişine sahip üstün teknoloji ile üretilmiş Arçelik Servis garantisi ile 2 yıl garantili bu ürün ayrıca Bim Aktüel Kataloğu avantajı ile Kredi kartına peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile sadece; 1099 TL. Ayrıca; Şık Tasarımı ile göz dolduran Modern Tv Ünitesi ;75 TL. Ahşap Ayaklı Kalpli PuF ise sadece;75 TL. indirimli fiyatı ile Bu Hafta Bim Aktüeli en gözde ürünleri arasında yer alıyor.

BİM MARKET KATALOĞU 31 AĞUSTOS CUMA günü reyonlarda başka hangi fırsat ürünleri yer alacak derseniz; Kaliteli Küçük Ev Aletleri dikkat çekiyor. İşte; 2 yıl garantili Lucky Dik Durabilen Süpürge; kablosuz kullanım özelliği ve güçlü emiş özelliği, her alana erişebilen başlık yapısı ile bu ürün; 109 TL.Fakir Kalite güvencesi ile 2 yıl garantiye sahip 2600W Buharlı Ütü;99 TL.Fakir Soğuk sıcak kullanım ve aparatları ile kullanım kolaylığı sağlayacak olan Saç Kurutma Makinesi;49,90 TL. PHILIPS 2 yıl garantili Belender Seti;139 TL. Tefal 2 yıl garantili, kablosuz kullanım ve susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi ile Su Isıtıcı Kettle ;89,90 TL.üstelik bu ürünleri de alabileceksiniz. Ayrıca Bim 31 Ağustos Kataloğu Ev tekstili ürünleri listede yer alıyor. Welsoft Ayak Havlusu;4,90 TL. Klozet Takımı 3 Parça;29,90 TL.Soley Slikon Yastık; 9,90 TL.Çift Kişilik Su geçirmez Alez;7,90 TL.Nakışlı El Havlusu;3,75 TL. Kurutma Bezi 3’lü Set;5,95 TL.Değişik renk ve desenlerde Çift Kişilik Nevresim Takımı;59,90 TL.

BİM aktüel 31 Ağustos 7 Eylül indirim kataloğunda neler var?

BİM SAHİBİ MUSTAFA LATİF TOPBAŞ KİMDİR?

Mustafa Latif Topbaş 1944 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ahmet Afif Topbaş’ın kardeşidir. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir. Mustafa Latif Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur.

Mustafa Latif Topbaş, Bahariye Mensucat A.Ş. adında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları ve yöneticilerinden biri olarak 1961 yılında iş hayatına başlamıştır. İlerleyen zamanlar da muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev yapmıştır. Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu’nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)’in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer almıştır. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev almıştır. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda‘yı kurdu. Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM HİZMET FELSEFESİNİ ÖZETLEYEN BAŞLIKLAR:

BİM için müşterilerinin menfaati, kısa vadeli yüksek kârdan daha önemlidir.

BİM, en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunar.

BİM müşterileri, memnun kalmadıkları ürünleri tartışmasız iade edebilirler.

BİM, müşterileri için yüksek kaliteli ürünleri özel olarak ürettirir.

BİM müşterileri, ambalaja ve markaya değil ürünün kendisine para öderler.

BİM, ürünleri koliler içinde teşhir eder, gereksiz mağaza maliyetlerinden kaçınır.

BİM, müşterilerine en yakın noktalarda ve en uygun fiyatlarla mağaza kiralar.

BİM, abartılı reklamlarla ürünlerin fiyatlarını artıracak harcamalar yapmaz.

BİM mağazaları, olabildiğince sade dekore edilir.