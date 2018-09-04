BİM aktüel 6- 7 Eylül indirim kataloğu BİM okul malzemeleri 2018 kırtasiye ürünler listesi yayında! Hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle BİM aktüel market 6 Eylül 7 Eylül indirim kataloğu görücüyle çıktı. Tüketiciyi cezbeden BİM okul malzemeleri 2018 ve BİM kırtasiye ürünleri araştırılıyor. 6 Eylül BİM, 7 Eylül BİM aktüel market ürünleri oldukça ucuz ve kullanışlı. BİM 7 Eylül aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. BİM tarafından hazırlanan aktüel indirimli ürünler listesinde birbirinden güzel, ilgi çekici ürünler bulunmaktadır. Tüm okul ihtiyaçlarınız ve ev gereçleriniz BİM aktüel 6 Eylül 7 Eylül indirim kataloğunda yer alıyor. Eylül ayının ortasında açılacak olan okullara yönelik getirilen okul malzemeleri tüm öğrencilerin dikkatini çekiyor. BİM marketlerinde bulunan orta okul çantaları 23,50 TL'den, lisanslı çekçekli çanta 28,90 TL'den, lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 24,90 Tl'den, 5 bölmeli kitaplık 75 Tl (6 taksit seçeneği ile) okul ayakkabısı 23,50 Tl'den, spor ayakkabı ise 23,50 Tl'den satışa sunulmaktadır. 160 yaprak bloknot 8,50 Tl, A4 baskılı 99 kapak defter 2,75 Tl fiyat ile BİM broşülerinde yer almaktadır.

BİM AKTÜEL'DE BUGÜN İNDİRİMLERİNDE NELER VAR?

BİM AKTÜEL KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ KAMPANYASI

BİM market 4 Eylül aktüel ürünler kataloğu Salı günlerindeki geleneği bozmadı ve yine tek sayfadan oluşuyor. Özellikle cuma günleri yayınladığı kataloğu Salı günü yayınladığı “haftanın önerileri” kampanyası ile destekleyen BİM market, her hafta farklı ürün çeşitlerinde indirim yapıyor. Salı günü yayınlanan katalog içerisinde genel olarak içecek ya da kişisel bakım ürünleri karşımıza çıkıyor. İşte bu hafta BİM Aktüel ile gelen indirimli ürünler;

Beyonce kadın parfüm ve deodorant 16,95 TL

Cep parfümü 4,95 TL

David Beckham erkek parfüm ve deodorant 16,95 TL

İkili deodorant privacy 13,45 TL

İkili deodorant Emotion 13,45 TL

Arko traş jeli 7,95 TL

Arko traş kolonyası 6,95 TL

Arko traş köpüğü 6,95 TL

Dermokil tek kullanımlık maske çeşitleri 4,95 TL

İkili paket antibakteriyel sıvı sabun 11,95 TL

Bebek şampuanı Johnson’s Baby 8,95 TL

Kolay tarama spreyi Johnson’s Baby 12,95 TL

Bebek yağı Johnson’s Baby 8,95 TL

Banyo süngeri saplı 6,95 söyle

Gözlük temizleme mendili 2,45 TL

Banyo eldiveni 4,95 TL

Islak havlu 6,95 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 6-7 EYLÜL İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA

Bim aktüel 7 Eylül 2018 kataloğunda bir öğrencinin eğitim öğretim sürecinde ihtiyaç duyduğu ve duyabileceği tüm ürünler yer alıyor. Bu ürünler arasında öğrenci ayak giyim ürünleri de var. Termo tabanlı 30-35 numaralar arasında seçenekleri bulunan Çocuk Spor Ayakkabı 23,50 TL. Termo tabanlı ve 2 farklı model seçeneği bulunan Çocuk Okul Ayakkabısı 23,50 TL. Studi Pastel Boya 1,95 TL. Studi Jumbo Keçeli Kalem 5,95 TL. Çevrilebilir Mum Boya 4,90 TL. Studi 12’li Silinebilir Pastel Boya 3,25 TL. Resim Fırçası 3,45 TL. Spiralli Resim Defteri 2,50 TL. Farklı renklerde Proje Çantası 6,50 TL. Fotokopi Kağıdı 14,50 TL. Studi 5’li Simli Kalem 3,95 TL. Yetişkin Kalem Kutusu 3,90 TL. Küt uçlu, farklı renklerde Studi Okul Makası 1,25 TL. Bim 7 Eylül kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. 7 Eylül 2018 Bim kataloğunun üçüncü sayfasına baktığımızda bizi tekrardan bol miktarda kırtasiye ürünü karşılıyor. Bu ürünler arasında özellikle Defter çeşitleri, Defter Kabı, kalemtraş, Kalem Ucu ve Çizi seti gibi ürünler var. Ayrıca 11 Eylül 2018 Salı gününden itibaren geçerli olacak Haftanın Önerileri kataloğunda da Bim müşterilerini harika ürünler bekliyor olacak

BİM 6 EYLÜL AKTÜEL İNDİRİMLERİ

BİM aktüel 4 – 6 Eylül 2018 Salı haftanın önerileri kampanyası başlıyor. Sadece tek kategoride aktüel ürünler hazırlayarak Salı kampanyalarına start veren BİM’in, bu hafta ki aktüel kampanyasını sakın kaçırmayınız. Haftanın önerileri Salı kampanyasının geçerli olduğu tarihi tekrar hatırlatmak istiyoruz. Bim aktüelin her hafta yayınladığı en özel kampanyasını sadece Cuma olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü ihtiyaç grubuna göre Salı kampanyaları da bazen vazgeçilmez olabiliyor. Bu haftanın yeni dönem BİM aktüel kataloğu sayfasında yer alan tarihe göre aktüel Salı kampanyası 7 Eylül 2018 yine Cuma günü sona erecek.

BİM SAHİBİ MUSTAFA LATİF TOPBAŞ KİMDİR?

Mustafa Latif Topbaş 1944 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Ahmet Afif Topbaş’ın kardeşidir. Evli ve 4 çocuk sahibi olan Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir. Mustafa Latif Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile hiçbir akrabalık ilişkisi yoktur.

Mustafa Latif Topbaş, Bahariye Mensucat A.Ş. adında tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin ortakları ve yöneticilerinden biri olarak 1961 yılında iş hayatına başlamıştır. İlerleyen zamanlar da muhtelif sanayi ve ticaret şirketlerinde kurucu ve idareci olarak görev yapmıştır. Cüneyt Zapsu ve kardeşi Aziz Zapsu’nun 1994 yıllarında kurmuş oldukları BİM (Birleşik Marketler A.Ş)’in kurucu ortakları arasında Mustafa Latif Topbaş da yer almıştır. Burada İdare Meclisi Başkan Vekili olarak görev almıştır. 2005 yılından itibaren İdare Meclis Başkanlığı, 2010 yılından itibaren ise İcra Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir.

1996 yılında, Mustafa Topbaş, Ülker ailesi ile ortak Ak Gıda‘yı kurdu. Mustafa Latif Topbaş’ın kızı Fatma Topbaş, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlidir.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

BİM HİZMET FELSEFESİNİ ÖZETLEYEN BAŞLIKLAR:

BİM için müşterilerinin menfaati, kısa vadeli yüksek kârdan daha önemlidir.

BİM, en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla sunar.

BİM müşterileri, memnun kalmadıkları ürünleri tartışmasız iade edebilirler.

BİM, müşterileri için yüksek kaliteli ürünleri özel olarak ürettirir.

BİM müşterileri, ambalaja ve markaya değil ürünün kendisine para öderler.

BİM, ürünleri koliler içinde teşhir eder, gereksiz mağaza maliyetlerinden kaçınır.

BİM, müşterilerine en yakın noktalarda ve en uygun fiyatlarla mağaza kiralar.

BİM, abartılı reklamlarla ürünlerin fiyatlarını artıracak harcamalar yapmaz.

BİM mağazaları, olabildiğince sade dekore edilir.