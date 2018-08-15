BİM aktüel ürünler 17 Ağustos indirim kataloğu 17 Ağustos Cuma BİM aktüel market indirim listesi

BİM aktüel ürünler 17 Ağustos indirim kataloğu açıklandı. İşte 17 Ağustos Cuma BİM aktüel market indirim listesi! Hem ucuz hem kaliteli ürünlerinde bir numara olan BİM aktüel markette bu hafta neler var? BİM Cuma indirimi 17 Ağustos 2018’de başlıyor. BİM iphone 6 satışını durdurma kararı aldı. Peki 17 Ağustos BİM indiriminde neler olacak? BİM aktüel 17 Ağustos Cuma indirimleri ev gereçleri ve teknolojik birçok alet indirimiyle müşterilerini şaşırtacak. BİM 17 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayınlandı.BİM 7 Ağustos'tan itibaren BİM mağazalarında satışa sunulacak.Birbirinden harika ürünler sizleri bekliyor. Ürünlerin detaylı bilgileri ve BİM aktüel katalog ile ilgili merak edilenleri haber detayımız da bulabilirsiniz. Bonera Kavurma Tenceresi 44,90 TL, Chef’s Paslanmaz Çelik Satır 18,50 TL, Chef’s Masat 8,95 TL, Chef’s Et Döveceği 14,95 TL, Katlanabilir Mangal 27,50 TL, Cricket Çakmak 2’li 2,25 TL, Cricket Mutfak Tipi Çakmak 8,90 TL, Tepsili Bambu Kesme Tahtası 29,95 TL, Orta Boy Kapaklı Güveç 9,95 TL, Katlanır Masa 49,90 TL, Esnek Taşıma Sepeti 42 Litre 19,95 TL, A+ enerji verimliği ve 3 adet çekmeceli Regal Derin Dondurucu 429,00 TL, Çıkarılıp yıkanılabilir tabanlı Tefal Tost Makinesi 109,00 TL, 2 yıl garantili paslanmaz çelik uçlu Fakir Blender Robot Set 145,00 TL, Paşabahçe Dilimli Kek Kalıbı 11,50 TL, Porselen Çay Tabağı 6’lı 16,90 TL, Kütahya Porselen 21 Parça Porselen Rölyefli Kahvaltı Seti 59,90 TL olarak yer alıyor.

Bim Aktüel 17 Ağustos kampanyaları indirim listesi

Derin dondurucu (429), tost makinesi (109), blender robot set ( 14), büyük boy valiz (99), orta boy valiz (89 (küçük boy valiz (79), baharat öğütücü değirmen (29,90); seccade 14,90), deri kemer (14,90), ledli fanus lamba (21,90), bayan şifon şal (9,90), 21 parça porselen rölyefli kahvaltı seti (59,90), 6lı porselen çay tabağı (16,90), dilimli kek kalıbı 11,50), taş motoru (79), kılıç testere (129), düdüklü tencere seti (89), kavurma tenceresi (44,90), paslanmaz çelik satır ( 18,50), et döveceği( 14,95), masat (8,95), tek fiyat bıçak (5,50), mangal (27,50), 2li çakmak cricket (2,25), mutfak tipi çakmak cricket (8,90), tepsili bambu kesme tahtası (29,95); orta boy güveç (9,95), katlanır masa ( 49,50), esnek taşıma sepeti (19,95) , 3lü saklama kabı (6,50), samsung TA20 hızlı şarj aleti (49,90)

Ürünlerin özellikleri;

21 Parça Porselen Rölyefli Kahvaltı Seti Kütahya Porselen: 6 adet 20 cm düz tabak , 6 adet çay bardağı, 6 adet çay tabağı, 2 adet 10 cm joker kase, 1 adet 14 cm kayık tabak

Derin Dondurucu: A+ enerji sınıfı , Brüt hacim 112 lt, Net hacim 102 lt, 3 bölmeli

Tost Makinesi: 1800 watt, Çıkarılabilir plakalar, Barbekü pozisyonu, Ayarlanabilir termostat

Blender Robot Set: 1100 watt, Paslanmaz çelik bıçak ve aparatlar, 600 ml kapasiteli ölçme kabı, 1500 ml kapasiteli mutfak robotu

Baharat Öğütücü Değirmen: Paslanmaz çelik gövde , Yüksek hassasiyetli seramik öğütücü , 4 adet AA pil ile çalışır (piller dahil değildir)

Taş Motoru: 150 watt motor, 2950 devir/dk, 150 mm çapa kadar taşlama ve polisaj aparat kullanabilme, Sağ ve sol tarafta göz koruması ve kolay kullanım için dayanaklar , Alt taban metal

Kılış Testere: Nominal güç tüketimi: 230V-240V /50 Hz, Güç: 800 W, Hız/Devir: 0-2800/dk, Kesme kapasitesi: 105 mm , 3 adet kesme bıçağı (2 adet ağaç kesme + 1 adet metal kesme)

Düdüklü Tencere Seti: ~5 lt ve ~7 lt, 304 kalite paslanmaz çelik , Ekstra cam kapak

Samsung TA2O Hızlı Şarj Aleti: Mikro USB girişlidir, Güvenli ve hızlı şarj

BİM AKTÜEL 17 AĞUSTOS İNDİRİM KATALOĞU

Bim aktüel 17 Ağustos 2018 kataloğunda yer alan indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Çıkarılabilir plakaları ile kolay temizlenebilen bir özelliğe sahip olan, 2 yıl garantili Fakir Tost Makinesi 109 TL. Fakir Blender Robot Seti 145 TL. Paşabahçe Dilimli Kek Kalıbı 11,50 TL. Kütahya Porselen’den 21 parça Porselen Rölyefli Kahvaltı Seti 59,90 TL. Paslanmaz çelik gövdeye sahip Baharat Öğütücü Değirmen 29,90 TL. Farklı renk ve desen seçeneklerine sahip Seccade 14,90 TL. 17 Ağustos 2018 Bim aktüel ürünler kataloğunda yer alan dikkat çekici ürünlerden birisi de Valiz çeşitleri.

İPHONE SATIŞLARI İPTAL EDİLDİ:

BİM mağazası tarafından yapılan duyuruya göre İphone 6 satşları ipta ledilmiştir. BİM mağazası tarafından yapılan duyuru şöyledir.

Bayram tatili sırasında yapacağınız seyahatlerde kullanabileceğiniz farklı ebatlarda Valiz de katalogda yer alan aktüel ürünler arasında. Küçük Boy Valiz 79 TL. Orta Boy valiz 89 TL. Büyük Boy Valiz 99 TL. Su geçirmez özellikli, şifreli kilit sistemine sahip, fonksiyonel bölmeleri ile eşyalarınızı rahatlıkla yerleştirebileceğiniz bu Valiz çeşitleri tatil öncesi değerlendirilmesi gereken fırsat ürünleri arasında yer alıyor. Bimde bu hafta geçerli olacak 17 Agustos Bim aktuel kataloğunun üçüncü sayfası ise kişisel bakıma önem veren müşterileri sevindirecek türden ürünlerle donatılmış. A Plus Naturel Şampuan ve Saç Kremi 8,95 TL. XO 50ml Bay Bayan Parfüm 19,95 TL. Işıl Pırlanta Serisi Katı Sabun 3,95 TL. Pompalı Aseton 3,95 TL. Flormar Oje çeşitleri 2,45 TL. Megaplast Yara bandı 2,45 TL.

BİM HAKKINDA

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM, Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan bir market zinciridir. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur. BİM firmasının net kâr marjı yıllara göre; 2013 yılı %3,5, 2014 yılı %2,7, 2015 yılı %3,3 olarak gerçekleşmiştir. 2013 413 milyon, 2014 395,3 milyon, 2015 583,1 milyon Türk lirası olarak gerçekleşmiştir.

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü az sayıda ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM'İN SAHİBİ KİM?

BİM marketleri 1995 senesinde ilk etapta 21 mağaza ile açılmıştır. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. kendisine misyon ve vizyon belirlemiş. Şirketin kuralları olarak bazı maddeler BİM Mağazalarına asılmış ve asıl maksadın ekonomik kazanç değil, insanları kazanmak olduğu ifade edilmiş. Ana ilke olarak da temel gıda ürünleri ile tüketim maddelerinin mümkün olan en asgari düzeyde vatandaşa ulaştırılması hedeflenmiştir. bunun için de en ucuz fiyatlar ile en kaliteli ürünler alınmak istendiğinde ilk merkez BİM marketleri olmuştur.

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) ya da indirimli ürünler, aktüel ürünler, BİM müşterilerinin duymaya alıştığı bir tabir olmuştur.

BİM İRAN'DAKİ YATIRIMLARI ASKIYA ALDI

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu.