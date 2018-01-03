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BİM: İran'la yatırım planı askıya alındı

BİM, İran'a ilişkin mevcut araştırma süreci ve yatırım planının askıya alınmasına karar verdi.

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BİM, İran'a ilişkin mevcut araştırma süreci ve yatırım planının askıya alınmasına karar verdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada kararın bugünkü yönetim kurulunda alındığı belirtildi.

BİM, Şubat 2017'de İran'da perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatıldığını duyurmuştu. 

Şirket'in bugün KAP üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulu'nun  6 Şubat 2017  tarihinde İcra Kurulu'nu yetkilendirmesiyle birlikte İran ülkesi perakende pazarındaki fırsatların ve yatırım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla pazara yönelik araştırma çalışmaları başlatılmıştı.

Konu ile ilgili Yönetim Kurulu'nun  3 Ocak 2018 tarihinde aldığı karara istinaden, İran ülkesine ilişkin mevcut araştırma süreci ve yatırım planının askıya alınmasına karar verilmiştir."

İRAN'DA GÖSTERİLER 6. GÜNÜNE GİRDİ

Yüksek fiyatları protesto etmek için geçen hafta başlayan gösteriler altıncı gününde de devam ederken, protestolarda güvenlik güçlerinden iki kişinin de aralarında bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti. 

Kaynak: Haber 7

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