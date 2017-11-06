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BİM'den KAP'a "ucuz et" açıklaması: Satışı yapılan etlerden kâr elde edilmiyor

Türkiye genelinde ucuz et satışı yapan iki market zincirinden biri olan BİM'den yapılan açıklamada açıklama, satışı yapılan etlerden kâr elde edilmediği belirtildi.

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Konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün basında çıkan haberlerde ve Et ve Süt Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Kurum ile Şirketimiz arasında ucuz et satışı konusunda sözleşme imzalandığı belirtilmiştir.
 
Et ve Süt Kurumu ile 01.11.2017 tarihinde yapılan sözleşme gereğince, Kurum'dan tedarik edilen karkas etler tedarikçi firmalarımız tarafından kuşbaşı ve kıyma haline getirilerek beşyüz gramlık MAP ambalajlarda hazırlanmış ve bugün itibariyle yurt genelindeki tüm mağazalarımızda satışına başlanmıştır.
 
Sözleşmeye konu olan ürünlerin satışından herhangi bir kar elde edilmemekte olup, sözleşme sonuçlarının Şirket operasyonları, faaliyeti ve karlılığında önemli bir değişiklik oluşturması beklenmemektedir."

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