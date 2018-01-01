Bin dolar yatıran 89 bin dolar aldı
2017’ye kripto paralar damga vururken, Ethereum’a 1.000 dolar yatıranlar bir yılda 89.078 dolar kazandı. Döviz kurları arasında ise son bir yılda yüzde 22.50 artan Euro kazandırdı.
Geçen yılın en çok kazandıran aracı kripto paralardan Ethereum oldu. Ethereum, son bir yılda yüzde 8 bin 907 artışla listenin ilk sırasında yer aldı. Bitcoin, yıllık değişimde Ethereum ve Litecoin’in gölgesinde kaldı. Doviz.com verilerine göre son aylarda hızla yükselişe geçen Ethereum’a yılın ilk gününde 1.000 dolar yatıranlar, yıl sonunda 89 bin 78 dolar kazandı. Ethereum, 2017’nin başında sadece 8.33 dolardı.
DÖVİZDE LİDER EURO
Dijital paralara ilgi duyanların uzun süredir gözdesi olan Bitcoin, aralık ayında en üst seviyeye çıksa da ani bir düşüşle geride kaldı. Yine de Bitcoin, yıllık yüzde 1.322 artışla 1.000 dolar yatıran yatırımcısına 13 bin 223 dolar kazanç getirdi. Doviz.com verileri, döviz kurları arasında en çok Euro’nun kazandırdığını ortaya koydu. Euro, son bir yılda yüzde 22.50 artışla 1.000 TL yatıran yatırımcısına 224 TL kazandırdı. Dolar ise listenin gerilerinde kaldı.
DİYANET: ALDANMA VE ALDATMA RİSKİ TAŞIYAN SANAL PARA CAİZ DEĞİL
Diyanet İşleri Başkanlığı, Bitcoin ile ilgili son 1.5 ayda ikinci açıklamasını yayınladı. Daha önce Bitcoin’e ‘caiz değil’ diyen Diyanet, yeni açıklamasında da benzer görüşleri tekrarladı. Diyanet İşleri ‘Dini sorular’ bölümüne gelen bir soruya verdiği fetvada belirsizlik taşıyan, belli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kritopta paraların kullanımına onay vermedi. Kurul açıklamasında “Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda ‘Saadet zinciri’ olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir” denildi.
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