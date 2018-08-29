Bina tamamlama sigortası Türkiye’de yaygınlaşacak

Türkiye’de banka teminat mektubunun muadili olan ‘Kefalet Sigortası’ kapsamında kullanılır hale gelen ‘Bina Tamamlama Sigortası’ ilgi görmeye başladı. Bu sigorta çeşidi ‘maketten satış’ olarak bilinen ön ödemeli konut satışı kapsamında ev bitmeden tüketicilerin yaptığı ödemeleri koruma altına alıyor. Proje bitmezse sigorta şirketi tüketiciye ödediği paraları geri veriyor ya da konutu başka firmayla bitirip anahtarı teslim ediyor. Sistem, müteahhit firmaların satış yapmadan önce sigorta şirketi ile poliçe imzalamasıyla işlerlik kazanıyor.

TÜM ALTYAPI HAZIR

5 Aralık 2017’de onaylanan Torba Yasa’yla kamu ihalelerinde, kabul edilebilir güvenceler altında banka teminat mektubunun yanı sıra ‘Kefalet Sigortası’nın da kullanılabilir hale geldiğini söyleyen Rosenberg&ParkerTürkiye CEO’su Meltem Gezen, Türkiye’nin ilk ‘Bina Tamamlama Sigortası’ poliçesini yazdıklarını belirterek bu sigortanın Türkiye’de de giderek yaygınlaşacağını söyledi. Gezen “Bina tamamlama sigortasında kanun, mevzuat çalışmalarımız çok hızlı gelişti. Türkiye’de bu ürünün uygulanabilirliği bulunuyor. 2014 yılından beri EulerHermes bu tur poliçeler kesiyor, bizim aracılığımızla bir kefalet sigortası türü olan bina tamamlama sigortasının ilk poliçesi de kesildi. 5 Aralık’tan sonra çıkan kanunla kamu ihaleleri için 23 mektup verildi. Kefalet Sigortası’nın banka teminat mektubu gibi yaygınlaşmasını istiyoruz ve bu konu üzerinde çalışıyoruz.Yurt dışında bu ürün çok fazla kullanılıyor” dedi.

SERMAYE AKACAK

‘Bina Tamamlama Sigortası’nın hem ülkemize para girişini sağlayacağını hem de sigorta şirketlerinin daha da büyüteceğini söyleyen Gezen, “Bina tamamlama sigortası ile ülkemize sermaye akışı sağlanacak. Yurt dışı finansmanı ekonomimiz için çok kıymetli. Hem gayri nakdi kredi gelmiş oluyor hem de bankaların üzerindeki gayri nakdi yük alınarak nakdi kredilerin önü açılmış oluyor. Şu an banka teminat mektupları ile bankalarımızın üzerinde bir gayri nakdi kredi yükü var. Her banka gayri nakdide yüzde 4’lük bir karşılık ayırmak zorunda. Örneğin 100 milyon TL gayri nakdi kredi için 4 milyon TL ayırmak durumundalar bu da bankalar için bir yük oluyor. Kur dalgalanmaları, ticaret savaşları gibi etkenlerle gayri nakdi, kapital ayırma pahalı hale gelmeye başladı. Kefalet Sigortası ile hem bankaların üzerinden bu yük kalkmış oluyor hem de sigorta şirketleri reasürans anlaşmaları aracılığıyla ülkemize para getirmiş oluyor. Sigorta şirketinin aldığı 100 TL’lik riskin 75-85 TL’si yurt dışından geliyor.5-10 sene içinde Kefalet Sigortası alanında yoğunlaşan sigorta şirketlerinin daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Gayri nakdi kredi ile sigorta şirketleri büyüyor, nakdi kredilerle de bankalar büyüyor” diye konuştu.