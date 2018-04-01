Binlerce Volkswagen ve Audi çürümeye terk edildi

Dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden biri olan Volkswagen, emisyon skandalıyla yaşadığı büyük problemi hala atlatamadı. Daha önce ABD’deki davaları kaybeden şirket, milyarlarca dolar tazminat ödemeye mahkum bırakılmıştı.



ABD’de davaları kaybedip tazminat ödemeyi kabul eden şirket, kendi ülkesi olan Almanya’da tazminat ödemeyi reddetti. Şirket, Almanya yasalarına göre ceza ödemesi gerekmediğini ve yazılım güncelleştirmesine giderek bu problemi düzeltme şansının olduğunu düşünüyor.



ABD'de Volkswagen araçlar için 37 dev tesis bulunuyor



Volkswagen, ABD'nin yaklaşık 300 bin aracın yer aldığı 37 güvenli depolama tesisine sahip olduğunu belirtti. Bunlar arasında Detroit futbol stadyumu, eski bir Minnesota kağıt fabrikası ve Victorville, California yakınlarındaki bir çöl mezarlık da yer alıyor.



VW sözcüsü Jeannine Ginivan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Victorville, Californiya'daki depolama tesisinin, "Volkswagen şartlarına göre satın alınan araçların sorumlu bir şekilde depolanmasını sağlamak için" dizel yerleşimlerinden biri olduğunu söyledi.



Volskwagen ve Audi’nin emisyon probleminden dolayı ABD’de geri çağırmak zorunda kaldığı yüz binlerce otomobil, California Victorville yakınlarındaki çölde öylece duruyor.



(Yenişafak)