Bir mail aldı, Afrika’nın enerji krizine çare oldu

Nüfusun yüzde 79’unun elektrikle tanışmadığı Sahraaltı Afrika’yı, Kazancı Holding bünyesindeki Aksa Enerji, aydınlatmaya başladı. Şirket Gana’da 370 MW’lik santral yatırımının ilk bölümünü devreye aldı. 160 milyon dolarlık yatırım tamamlandığında ülkenin yüzde 15’ini Aksa aydınlatacak. Aksa Enerji Grup Başkanı ve CEO’su Cüneyt Uygun, Gana Santrali’nin ardından Madagaskar ve Mali Cumhuriyetleri’nde de elektrik üretmek için gün saydıklarını söyledi. Uygun, Afrika pazarına giriş kararını ise gelen bir mail sonrası aldıklarını anlattı.

“Bangladeş’ten bir gün mail geldi. Bizim fuel oil’le çalışan ve atıl kalan Şırnak santralimizi almak istiyorlardı. ‘Ne yapacaksınız’ diye sorduk. Söküp taşıyacaklarını söylediler. ‘Bunu biz neden yapmayalım’ dedik. Ortağımız Goldman Sachs da sıcak baktı” diyen Uygun, sonrasında ise ilk olarak Gana ile 2015’te sözleşme imzalayarak yatırıma başladıklarını söyledi.

ELEKTRİĞİ UCUZLATTIK

Cüneyt Uygun, üretime geçen tesiste Gana’nın yıllık tüketiminin 10 katı fuel oil tüketeceklerini belirtti. Uygun, inşaatında 650 kişinin çalıştığı santralde 200 kişi istihdam edeceklerini de anlattı. Gana’nın ardından Mali ve Madagaskar ile de garantili enerji satışı ve santral kurulumu anlaşmaları yaptıklarını belirten Uygun “Şu anda sayısını unuttuğum ülke ile görüşmelerimiz sürüyor” dedi. Uygun, Gana’da devreye girmelerinin ardından ülkede 27 sentler düzeyinde olan elektriğin 18 sentin de altına indiğini anlattı. Cüneyt Uygun, Aksa Enerji’nin Madagaskar’da 120 MW kurulu güce sahip akaryakıt santralinin temmuz ayı sonunda, Mali’de 40 MW kurulu güce sahip olacak akaryakıt santralinin de haziran ayı sonunda devreye alınacağını söyledi. Uygun, Türkiye’de bugün boşa çıkmış çok sayıda gaz santrali bulunduğunu da belirtti.