Bireylerin döviz mevduat ve fonları 100 milyar doları aştı

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bireylerin döviz cinsinden mevduat ve fonları, 2 Şubat ile biten haftada, bir önceki haftaya göre 161.6 milyon dolar artışla 100.07 milyar dolara yükselirken, kurumların döviz cinsinden mevduat ve fonları ise 1.19 milyar dolar azalışla 69.2 milyar dolara geriledi.