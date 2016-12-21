Bireysel Emeklilik Sistemi 1 Ocak'ta başlıyor

Çalışan herkes Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamında maaşlarından ne kadar kesileceğini merak ediyordu. Bireysel emeklilikte otomatik katılımı öngören sistem yeni yıldan itibaren yürürlüğe giriyor. Peki Bireysel emeklilikte maaş kesintisi ne zaman ve ne kadar olacak? İşte tüm ayrıntılar...

İşveren, çalışanını otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı'nca uygun görülen bir şirketin sunacağı emeklilik planına dahil edecek. Sisteme otomatik olarak her ay belli bir para yatırılacak.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

1972 ve üstü doğumlu çalışanlar sisteme girecek. Yani 45 yaş altı çalışanlara zorunlu bireysel emeklilik geliyor. Bu yaş üstü sisteme dahil olmayacak. Hali hazırda çalışanlardan 45 yaş altında olanlar da bireysel emekliliğe otomatik katılacak