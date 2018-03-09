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Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 51,1 bin oldu

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 Ocak ayında, 2017'nin aynı ayına göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 151,1 bin kişi oldu.

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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ocak 2018 Raporuna göre; Ocak ayında, bireysel kredi kartı borcu dolayısıyla 82.6 bin kişi yasal takibe girerken, bir önceki Ocak ayında 96 bin olan kişi sayısı yüzde 14 düştü.
 
Rapora göre, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 20 artışla 89.2 bin kişi oldu.
 
Rapora göre, kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe girenlerin sayısı, geçen yılın Ocak ayına göre düşerken; bireysel kredi borcu dolayısıyla yasal takibe girenlerin sayısı arttı ve yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısında önemli bir değişme gerçekleşmediği gözlemlendi.

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