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'Birleşik Krallık Ekim ayında bir Brexit anlaşmasına odaklı'

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in Sözcüsü, Birleşik Krallık'ın Ekim ayında bir Brexit anlaşmasına varmaya odaklı olduğunu söyledi.

  • DHA
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AB Komisyonu'nun Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier'in bir Brexit anlaşmasına 6-8 haftada varılabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Sözcü şöyle konuştu:
 
"Biz, Ekim ayında bir anlaşmaya varılmasına odaklanmış durumdayız ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Yaz boyunca görüşmelerde bir yoğunlaşma olduğunu düşünüyorum. Geri çekilme anlaşması ile ilişkili ilerlemeler sağlanmaya devam ediyor."

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