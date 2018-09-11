'Birleşik Krallık Ekim ayında bir Brexit anlaşmasına odaklı'

AB Komisyonu'nun Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier'in bir Brexit anlaşmasına 6-8 haftada varılabileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Sözcü şöyle konuştu:

"Biz, Ekim ayında bir anlaşmaya varılmasına odaklanmış durumdayız ve bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Yaz boyunca görüşmelerde bir yoğunlaşma olduğunu düşünüyorum. Geri çekilme anlaşması ile ilişkili ilerlemeler sağlanmaya devam ediyor."