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BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,7 yükselişle 118.362,12 puandan başladı

BIST 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 118.362,12 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 117.738,99 puandan başlamasının ardından yüzde 0,7 değer kazanarak 118.362,12 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
 
Açılışta BIST 100 endeksi 214,79 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de yüzde 0,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 1,17 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile ulaştırma oldu.
 
Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin dolar bazlı 31.340 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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