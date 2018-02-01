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Bitcoin 10 bin doların altına geriledi

Hindistan Maliye Bakanı'nın ülkede kripto para kullanımını önlemek için çalışmalara başlanacağı duyurusunun ardından, kripto para piyasası hacmi 470 milyon dolara geriledi.

  • DHA
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Hindistan Maliye Bakanı Arin Jaitly'in parlamentoda yaptığı konuşmada, "Hükümet, kripto paraların meşru olduğunu düşünmüyor ve kullanımlarını engellemek için tüm tedbirleri alacak" açıklaması üzerine piyasa belirleyicisi Bitcoin yüzde 9.02 düşüşle 9,314 dolara gerilerken 24 saatlik işlem hacmi 23.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
 
1508 sanal para biriminin işlem gördüğü kripto para piyasasının en yüksek hacimli beş birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 1.74 artarken,        Ripple yüzde 13.97, Bitcoin Cash yüzde 12.56 ve Cardano yüzde 16.91 düştü.

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