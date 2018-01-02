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Bitcoin 3 yıldan beri ilk kez yeni yıla düşüşle başladı

Sanal para Bitcoin, 2015 yılından bu yana ilk kez yeni bir yıla düşüşle başladı.

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Bitcoin şimdiden kötü bir yıl geçirmeye başladı. 2015'den bu yana ilk kez yeni bir yıla düşüşle başladı.
 
Bitcoin, yaklaşık iki hafta önce gördüğü 19,511 dolarlık rekor seviyesinden bu yana kayıplarını artırdı.
 
Bitcoin, TSİ 08:00'da yüzde 3.10 gerileyerek yaklaşık 13,197 dolar seviyesinden işlem gördü.
 
Sanal para geçtiğimiz yıla çok güçlü bir giriş yapmasının ardından yukarı yönlü ivmesini koruyarak dijital paralara yönelik çılgınlığın tetikleyicisi olmuştu. Bitcoin, 2017 yılını yaklaşık yüzde 1,300 artıda kapattı.
 
Bitcoin'in yükselişi dijital paraya olan ilgiyi artırırken, Aralık ayında vadeli kontratlar ile Wall Street'e de girdi. (Milliyet)

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