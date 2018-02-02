Bitcoin 5 günde yüzde 34 değer kaybetti

Bitcoin, 8 bin doların altına gerileyerek son 11 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, TSİ 15.45'te 7 bin 540 dolara kadar gerileledi ve günlük kaybı yüzde 16,3 oldu.

Son 5 gündeki kayıpları yüzde 34,6'yı bulan Bitcoin, 18 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaştı.

20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı

Ayrıca sanal para biriminin son 5 günde piyasa değerinde de 20 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

Ocak ayındaki kayıpları da yüzde 25'i bulan Bitcoin'in piyasa değeri de bu yılın başından itibaren yaklaşık 65 milyar dolar azaldı.

Uzmanlar, Bitcoin'e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine işaret ederek, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguladılar.