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Bitcoin dokuz bin doların altına geriledi

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklama ve düzenleme haberlerinin ardından piyasada genel bir düşüş eğilimi seyrederken, Bitcoin dokuz bin doların altına geriledi.

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Piyasada işlem gören kripto para birimi adedi 1,601’e çıkarken, piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.36’lık bir düşüşle 8,891 dolara geriledi. Bitcoin dokuz bin doların altında seyrederken, 151 milyar 228 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 37.0’ını oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir düşüş görülürken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından son 24 saatte 91’i düştü. İlk 10 arasından son 24 saatte yüzde 9.99 ile en çok EOS  ve ilk 100 arasından son 24 saatte yüzde 17.48’le en çok Centrality geriledi.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi 408 miyar 434 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 28 milyar 953 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

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