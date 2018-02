Bitcoin fiyatları TL Dolar ne kadar oldu son dakika Bitcoin (BTC) nedir nasıl alınır 9 Şubat fiyatları! Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşları yakından ilgilendiren Bitcoin fiyatları ne kadar? Bitcoin TL ne kadar? Bitcoin Dolar kaç para oldu? Bitcoin, mevcut kullandığımız TL, Dolar, Euro gibi para birimleri gibi, günlük yaşantımızdaki alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimi özelliği göstermektedir. Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran özellik ise, para otoritelerinin ve hükümetlerinin Bitcoin üzerinde bir hakimiyetlerinin olmayışıdır. Çünkü Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde değil, Bitcoin ağının kontrolünde üretilmektedir. Bitcoin, Bloomberg tarafından derlenen fiyat bilgilerine göre Perşembe günü New York saatiyle 17:00'den 00:00'a kadar yüzde 3.9 düşerek 7,849 dolara geriledi. Bitcoin fiyatları yüzde 7 dalgalanarak 7,801 dolar ile 8,349 dolar arasında işlem gördü. Piyasa değeri en yüksek dijital para, 19,511 dolarlık zirvesinin yüzde 60 altında bulunuyor. Geçtiğimiz bir haftada yüzde 8.4 gerileyen Bitcoin, yıl başından beri yüzde 45 değer kaybetmiş durumda. İşte merak edilen Bitcoin fiyatları TL Dolar ne kadar oldu son dakika Bitcoin (BTC) nedir nasıl alınır 9 Şubat fiyatları! Detayları haberimizde yer alıyor

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

Bitcoin, Bloomberg tarafından derlenen fiyat bilgilerine göre Perşembe günü New York saatiyle 17:00'den 00:00'a kadar yüzde 3.9 düşerek 7,849 dolara geriledi.

Bitcoin fiyatları yüzde 7 dalgalanarak 7,801 dolar ile 8,349 dolar arasında işlem gördü. Piyasa değeri en yüksek dijital para, 19,511 dolarlık zirvesinin yüzde 60 altında bulunuyor.

Geçtiğimiz bir haftada yüzde 8.4 gerileyen Bitcoin, yıl başından beri yüzde 45 değer kaybetmiş durumda.

CME'de işlem gören 23 Şubat vadeli Bitcoin kontratları, 201 kontrat hacimli işlemlerde yüzde 6.2 düşerek 7,810 dolardan alıcı buldu.

Cboe'de işlem gören 14 Şubat vadeli Bitcoin kontratları, 1,033 kontratlık işlemlerde yüzde 5.9 ekside 7,790 dolardan alıcı buldu.

Bitstamp'tan alınan fiyatlara göre diğer kripto paralarda değişim şu şekilde:

Ripple yüzde 0.7 artarak 75 cente yükseldi.

Ethereum yüzde 1.5 azalarak 789 dolara düştü.

Litecoin yüzde 2.1 azalarak 144.22 dolara geriledi.

Amerikan bankaları birer birer Bitcoin`i yasaklıyor

JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. ve Citigroup Inc., bankalarına ait kredi kartlarından Bitcoin ve diğer kripto paraların satın alınmasını yasakladı.

Güney Kore'nin kripto para piyasası işlemlerini gerçek kişilerin hesapları ile sınırlandırmasının ardından sanal dünyanın en gözde ödeme şekline bir darbe de ABD'den geldi.

ABD'nin en büyük finans kuruluşlarından JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. ve Citigroup Inc., bankalarına ait kredi kartlarından Bitcoin ve diğer kripto paraların satın alınmasını yasakladı. JPMorgan sözcüsü Mary Jane Rogers, transferler sırasında oluşabilecek risk nedeniyle bu kararı aldıklarını söyledi.

Bank of America'dan yapılan açıklamada ise kripto transferlerinin cuma günü durdurulduğu, uygulamanın tüm bireysel ve kurumsal kredi kartlarını kapsadığı ancak ATM kartlarının durumdan etkilenmeyeceği duyuruldu.

Citigroup sözcüsü Jennifer Bombardier ise piyasadaki gelişmelere bağlı olarak politikalarını gözden geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

18 Aralık'tan bu yana değerinin yarıdan fazlasını kaybetti ve kasımdan bu yana ilk kez 8 bin dolar altına geriledi. Bu hızlı düşüşte giderek artan hükümet sınırlamaları, manipülasyon korkusu ve Facebook'un kripto para reklamlarını yasaklayacağını açıklaması etkili oldu.

Bakan Zeybekci'den bitcoin yorumu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, sanal para birimi Bitcoin'in varlığının bir değere dayanmadığını belirterek, "Arkasında da bir devlet, kurum veya muhatap anlamında kimse yok. Buna karşı vatandaşlarımızı uyarmıştık. Dünya da bu konuda tereddütlerini dile getirdi. Bizim mesafeli yaklaşım ve açıklamalarımızdan sonra şu anda yüzde 50'den fazla değer kaybetmiş durumda. Vatandaşlarımızı tekrar uyarıyoruz." dedi.

Türkiye'nin artık namerde muhtaç olan bir ülkeden "kendi göbeğini kesen" bir ülkeye dönüştüğünü, bütün saldırılara, algı operasyonlarına rağmen dimdik ayakta durduğunu kaydeden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Dünyada büyüme rekorları kıran, dünyaya ekonomiyi öğreten bir Türkiye var artık. Terörün kaynağını, çıktığı deliği, ürediği o pislik yuvasının içini kökünden kurutmak için her şeyi yapabilen kudretli bir Türkiye var. Uçağını kaldırmak için lastiğini, bombasını dışarıdan bekleyen bir ülke değil artık, tüfeğini, tabancasını, mermisini, her şeyini kendisi yapan bir Türkiye var. Onun için bugün Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yapabilen bir Türkiye var. Allah Mehmetçiğimizin, askerlerimizin, komutanlarımızın, güvenlik görevlilerimizin orada ayağına taş aldırmasın."

BİTCOİN 9 ŞUBAT TL DOLAR FİYATLARI

ABD’nin başkenti Washington’da bir etkinliğe katılan Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, kripto paraları bir dolandırıcılık yöntemi olan Ponzi Oyunu’na benzetti.

Kim, “Bana kripto paraların büyük bir çoğunluğunun en basit tabirle Ponzi düzenleri olduğu söylenildi” dedi.

Market Insider verilerine göre, kripto para piyasasında bir önceki günü yükselişle kapatan popüler paralar şöyle sıralandı:

Bitcoin (BTC): 8.287 dolar (yüzde 9,9 değerlendi)

Ethereum (ETH): 806 dolar (yüzde 8 değerlendi)

Ripple (XRP): 0,75 dolar (yüzde 5,2 değerlendi)

Bitcoin Cash (BCC): 1.183 dolar (yüzde 24,7 değerlendi)

Litecoin (LTC): 143 dolar (yüzde 4,9 değerlendi)

Bitcoin üretiminde yenilenebilir enerji neden önemli?

Kripto para üretmek için kurulan sistemler çok büyük enerji harcıyor. En son açıklandığı kadarıyla madencilik şu an 12 Amerika Birleşik Devletleri eyaletinden daha fazla elektrik tüketiyor. Bu da çevreci çözümlere geçilmediği takdirde çevreye büyük zararlar verilebileceği anlamına geliyor. Sadece bitcoin ağının Romanya'dan fazla elektrik harcıyor olması madencilik nedeniyle elektrik sıkıntısı ortaya çıkabileceğini gösteriyor.

BİTCOİN PARA YERİNE GEÇER Mİ?

Bitcoin denilen sanal paranın bir yöneticisinin olmadığını hatırlatan Tatlıoğlu, "Bir yöneticisi yok, bir sistemi var. Özellikle bitcoin altın gibi. Yani altın madenden çıkıyor. Bitcoinin de bir madeni var, bunun içinde dijital işlemler var. Bilgisayar oyunu gibi düşünelim. Çok uzun ve meşakkatli bir süreç sonucunda buna ulaşabiliyorsunuz. Bitcoin 21 milyon ile sınırlandırılmış, ancak buna ulaşmak da gerçekten altın gibi maliyetli bir şey. Dolayısıyla hadi bunu bulalım, hemen çıkartalım demek kolay bir iş değil. Blockchainde aşağı yukarı 70'in üzerinde sanal para birimi var. Ama bunların başında bitcoin 21 milyon sınırıyla piyasaya sürülmüş ve dünyada artık birçok alışveriş merkezlerinde kabul gören, güvenli bir sistem. Paranın yerine geçmeye başladı" diye konuştu.

Bitcoin nasıl kullanılıyor?

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, oluşturmak da gayet basit. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmuyor. Dilediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz.

Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılıyor. Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece eklenen bitcoinler birden fazla kere kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.

Bitcoin ne kadar güvenilir?

Bitcoin belli başlı protokollere tabidir. Bu protokoller çerçevesince yaptığınız her işlem şifrelenir. Aynı zamanda Bitcoin yapı itibariyle sağlam bir işlem kayıt hafızasına sahiptir. Cüzdanınızın şifresini çaldırmanız ya da bilgisayarınızın hacklenmesi gibi kullanıcı hatası ya da dikkatsizliği sonucu oluşan durumlar dışında sistemin güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Bu durum cüzdanınızı ya da kredi kartınızı kaybetmekten ya da çaldırmaktan farksızdır. Bitcoin kriptosu gereği aynı paranın iki kez harcanması mümkün değildir. Paranın size ait olduğunu ve daha öncesinde başka birisine gönderilmediği, işlem öncesinde sistem tarafından teyit edilir. Bu nedenle kontrolsüz bir şekilde, hileli yollarla Bitcoin yaratıp satmak mümkün değildir.

BITCOIN KULLANMANIN AVANTAJLARI

Enflasyon riski düşük: Enflasyona sebebiyet veren etkilerden biri de tedavüldeki reel para arzlarındaki artıştır. Tedavüldeki para arzının artması doğru orantılı olarak enflasyonu da arttırır. Ancak bu sistem Bitcoin için geçerli değildir. Çünkü Bitcoin sistemi, sonu olan bir sistemdir. Teknik tasarımı itibariyle maksimum 21 milyon adet Bitcoin üretilebilir. Dolayısıyla Bitcoin’in enflasyon riski çok düşüktür.

Bitcoin nedir Bitcoin Madenciliği nasıl yapılır?

Bitcoin (BTC) Nedir?

Bitcoin; kriptolu (şifreli) para kategorisinde, açık kaynaklı bir kod olarak yayınlanmış bir dijital para birimidir. Bitcoin, mevcut kullandığımız TL, Dolar, Euro gibi para birimleri gibi, günlük yaşantımızdaki alışverişlerimizde ve çevrimiçi ortamlarda harcayabileceğimiz bir para birimi özelliği göstermektedir. Bitcoin’i diğer para birimlerinden ayıran özellik ise, para otoritelerinin ve hükümetlerinin Bitcoin üzerinde bir hakimiyetlerinin olmayışıdır. Çünkü Bitcoin, hükümetlerin kontrolünde değil, Bitcoin ağının kontrolünde üretilmektedir.

Çökme riski düşük: Reel para birimlerinin çöküşü, hükümetlere bağlı yaşanan hiperenflasyonlardan kaynaklanır. Bitcoin sistemi de herhangi bir hükümete bağlı olmadığı için, çökme riski oldukça düşüktür.

Güvenli, basit ve ucuz: Kredi kartı veya PayPal gibi ödeme sistemlerinin kullanıldığı klasik online işlemlerde satıcı tarafından bakılırsa; alıcının parasını geri talep etmesi durumunda 3. şahıs servislerini kullanmak gerekiyor. Bu aşamada güvenlik tehlikeye girebiyor ve olay karmaşık bir hale dönüşebiliyor. Bitcoin’de ise geri talep etme gibi bir sistem olmadığı için bu tarz bir güvenlik sorunu da haliyle yaşanmıyor. Olaya alıcı tarafından bakılırsa da; ödeme yapma ve hesaplar arası para transferi yapma gibi işlemler daha güvenli ve daha ucuz hale geliyor. Çünkü Bitcoin teknolojisi peer to peer (P2P) sistemiyle; yani hiç bir aracı olmadan direkt olarak eşler-arası çalışıyor.

Taşıması kolay: Milyarlarca dolar değerindeki bitcoinlerinizi küçük bir hafıza kartında bile taşıyabilirsiniz. Bunu nakit para ile yada başka bir sistem ile yapmak imkansız sanırım.

İzi sürülemez: Bitcoinlerin takip edilemiyor olmasının yada herhangi bir iz bırakmamasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da var muhakkak. Örneğin Bitcoin sisteminizdeki mali kaynağınızın ne kadar olduğu yada hesabınız hakkındaki diğer bilgiler, hükümetler de dahil olmak üzere hiçkimse tarafından bilinemez ve takip edilemez. Dolayısıyla hükümetlerin mali kaynağınıza göz dikmesini (vergi) önlenmiş olursunuz.

BITCOIN KULLANMANIN DEZAVANTAJLARI

İzi sürülemez: Avantajlarından bahsettiğimiz Bitcoin’in bu özelliği pek tabi dezavantaja hatta tehlikeli durumlara da dönüşebilir. İzinin sürülemez olması, suçların rahat rahat işlenebilmesi anlamına geliyor. Uyuşturucu gibi yasal olmayan maddelerin satılması tarzı durumlar için oldukça uygun bir ortam hazırlıyor Bitcoin teknolojisi. Bazı hükümetlerin Bitcoin’i bir para birimi olarak kabul etmemelerinin en büyük sebebi ise budur.

Kaybetmesi kolay: Kredi kartınızı kaybettiğinizde yada banka hesabınız başka birisi tarafından ele geçirildiğinde, bankanızı arayarak durumu anında kurtarabilirsiniz. Hatta yetmezse polisi bile devreye sokup kaybınızı giderebilirsiniz. Ancak Bitcoin için aynı şeyler geçerli değil. Bitcoin sisteminde; kaybettiğiz bitcoinleri, yada ele geçirilen Bitcoin cüzdanınızı geri almak için kullanabileceğiniz bir mekanizma yok. Bunun önüne geçebilmek için izleyebileceğiniz en iyi yöntem, Bitcoinlerinizi internet bağlantısı olmayan harddisklerde saklamak olacaktır.

Alıp satmak zor: Taşıdığı risklerden dolayı Bitcoinlerinizi bir ürün satın alır gibi alamıyorsunuz. Bitcoin satın almak veya bitcoinleriniz satmak için birçok servis bulunuyor ancak bunu gerçekleştirmek o kadar da kolay değil. Her geçen gün geliştirilmesine rağmen (Bitcoin ATM’leri açılmaya başlandı), işler reel para birimlerinde olduğu kadar kolay ilerlemiyor.

Hala çok yeni: Bitcoin sisteminin 2009 yılında kurulmuş olması; yani hala yeni bir teknoloji olması, yeni Bitcoin rakiplerini de beraberinde getirebilir; hatta Bitcoin sisteminde büyük açıklıklar bulabilen yeni teknolojiler hala geliştirilebilir.

Harcama alanı darlığı: Ödeme sistemi olarak Bitcoin sisteminin de kullanıldığı çok fazla yer yok. Her ne kadar gelişim aşamasında olsa da, şu anda Bitcoin sahibi olmaktaki en büyük amaç; yatırım.

Değişken: Bitcoin’in değer grafiğine baktığımızda herkesin aklından Bitcoin yatırımı yapmak geçebilir, ancak Bitcoin değeri nasıl hızla yükseldiyse düşme riski de o kadar fazla. Dolayısıyla yapılacak olan yatırımların dengeli ve düşünerek yapılması gerekmektedir.