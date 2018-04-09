Bitcoin haftanın ilk gününde 7 bin doları aştı

ABD´li girişimci George Soros´un hafta sonu sanal para piyasasında işlem yapmaya hazırlandığını duyurulmasıyla piyasadaki artış seyri devam ederken, Bitcoin Twitter hesabının askıya alınmasıyla kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin hafta sonundaki düşüş eğilimini geride bırakarak son 24 saatte yüzde 2.40´lık bir artışla yedi bin 127 dolara yükseldi.

Toplam 10,120 adet piyasada işlem gören 1,560 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin´in piyasa hacmi 120 milyar 932 milyon dolara yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki genel artış seyri ile piyasa hacmi 270 milyar 587 milyon dolara yükselirken, en yüksek hacimli ilk 10 arasından son 24 saatte yüzde 15.36´lık bir artışla NEO yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar 330 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 2.40

- Ethereum yüzde 5.86

- Ripple yüzde 3.38

- Bitcoin Cash yüzde 3.63

- Litecoin yüzde 3.82

- EOS yüzde 1.91

- Cardano yüzde 6.23

- Stellar yüzde 4.19

- NEO yüzde 15.36

- IOTA yüzde 5.36 yükseldi.