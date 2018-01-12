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Bitcoin için çalışma grubu kuruluyor

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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, yasal bir dayanağı olmayan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin geliştirilmesi için çalışma grubunun oluşturulmasına karar verildi. 

DİKKAT EDİN!

Hazine Müsteşarlığın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, kripto paraların Türkiye’de yasal bir dayanağı bulunmadığı ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir resmi otoritenin güvencesi altında olmadığı vurgulandı. Açıklamada, şunlar paylaşıldı: “Bitcoin, piyasa değerinin aşırı oynak olabilmesi, dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi gibi olumsuz özelliklere sahiptir. Ayrıca kullanıcıların ve hizmet alınan firmaların operasyonel hatalarından ya da kötü niyetli kişilerin suistimallerinden kaynaklanan zararların, işlemlerin geri döndürülemez nitelikte olması nedeniyle düzeltilmesi veya iptal edilmesi mümkün değildir. Kripto paraya dayalı bazı iş modelleri, büyük maddi kayıplara neden olabilmektedir.”

KFC, BİTCOİN İLE TAVUK SATACAK

Bitcoin, kripto para piyasasının en çok yatırım alan para birimi olmasına ve hızlı yükselişine rağmen finans çevreleri ve yatırımcılar tarafından yasal statüsü ve meşruluğu tartışılıyor. İşte bu tartışmalar sürerken fast food devi KFC, Kanada resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bitcoin ile tavuk satışı yapacağını duyurdu. ‘Bitcoin Kovası’ isimli ürününü tanıtan KFC, şu tweet’i attı: “Bitcoin’in ne olduğunu ya da nasıl çalıştığını bilmiyoruz ama sizinle parmaklarınızı yalayacak kadar iyi bir tavuğun arasına girmek istemedik” Limitli bir süre için geçerli teklifte “KFC Kova” 0.0010305 bitcoin’e, yani yaklaşık 14 dolara (Yaklaşık 52 lira) satılıyor.

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