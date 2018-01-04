Bitcoin nedir Bitcoin TL Dolar ne kadar Ripple nedir nasıl alınır İşte 4 Ocak güncel fiyatları ne kadar oldu? Milyonlarca vatandaşın merak ettiği soruların yanıtları haberimizde! Peki Bitcoin nasıl satın alınır? Bitcoin fiyatları yükselişte mi? Bitcoin almak için uzman yorumları nelerdir? Sanal para birimi Bitcoin'in değeri yüzde 11 artış göstererek son üç gündeki kayıplarının büyük bölümünü geri kazandı. Pek çok yatırımcıyı şaşırtan bu ani artışın nedeninin ise teknoloji milyoneri Thiel olduğu iddia edildi. Söz konusu artışın arkasından ise sürpriz bir isim çıktı PayPal'in kurucularından olan ve Facebook'a da yaptığı yatırımlar ile adını duyuran Peter Thiel'in Bitcoin yatırımı yaptığı ortaya çıktı. Peki , Ripple nedir, nasıl alınır? Ripple, 2012 yılında bir ödeme ağı (RippleNet) ve aynı zamanda da bir kripto para (Ripple XRP) olarak hayata geçti. Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin yüzde 13.98, Bitcoin Cash yüzde 18.70, Cardano yüzde 30.50, Ripple yüzde 15.16 ve Ethereum yüzde 2.32 yükseldi. İşte sık sık merak edilen konular arasında yer alan Bitcoin nedir Bitcoin TL Dolar ne kadar Ripple nedir nasıl alınır İşte 4 Ocak güncel fiyatlar ne kadar? sorularının yanıtları haberimizde sizlerle…

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasası hacmi 2018'in ilk günlerinde yükseldi ve 700 milyar dolara yaklaştı.

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından kuruldu. Deneysel olarak başlatılan Bitcoin, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmamasına rağmen, ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital para birimidir. Küresel piyasalarda, Dolar ve Euro’ya alternatif olarak lanse edilen Bitcoin’in sembolü ?, kısaltma ise BTC‘dir.

BİTCOİN NASIL KULLANILIYOR?

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, oluşturmak da gayet basit. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmuyor. Dilediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz.

Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılıyor. Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece eklenen bitcoinler birden fazla kere kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.

BITCOIN KULLANMANIN AVANTAJLARI

Enflasyon riski düşük: Enflasyona sebebiyet veren etkilerden biri de tedavüldeki reel para arzlarındaki artıştır. Tedavüldeki para arzının artması doğru orantılı olarak enflasyonu da arttırır. Ancak bu sistem Bitcoin için geçerli değildir. Çünkü Bitcoin sistemi, sonu olan bir sistemdir. Teknik tasarımı itibariyle maksimum 21 milyon adet Bitcoin üretilebilir. Dolayısıyla Bitcoin’in enflasyon riski çok düşüktür.

Çökme riski düşük: Reel para birimlerinin çöküşü, hükümetlere bağlı yaşanan hiperenflasyonlardan kaynaklanır. Bitcoin sistemi de herhangi bir hükümete bağlı olmadığı için, çökme riski oldukça düşüktür.

Güvenli, basit ve ucuz: Kredi kartı veya PayPal gibi ödeme sistemlerinin kullanıldığı klasik online işlemlerde satıcı tarafından bakılırsa; alıcının parasını geri talep etmesi durumunda 3. şahıs servislerini kullanmak gerekiyor. Bu aşamada güvenlik tehlikeye girebiyor ve olay karmaşık bir hale dönüşebiliyor. Bitcoin’de ise geri talep etme gibi bir sistem olmadığı için bu tarz bir güvenlik sorunu da haliyle yaşanmıyor. Olaya alıcı tarafından bakılırsa da; ödeme yapma ve hesaplar arası para transferi yapma gibi işlemler daha güvenli ve daha ucuz hale geliyor. Çünkü Bitcoin teknolojisi peer to peer (P2P) sistemiyle; yani hiç bir aracı olmadan direkt olarak eşler-arası çalışıyor.

Taşıması kolay: Milyarlarca dolar değerindeki bitcoinlerinizi küçük bir hafıza kartında bile taşıyabilirsiniz. Bunu nakit para ile yada başka bir sistem ile yapmak imkansız sanırım.

İzi sürülemez: Bitcoinlerin takip edilemiyor olmasının yada herhangi bir iz bırakmamasının avantajları olduğu kadar dezavantajları da var muhakkak. Örneğin Bitcoin sisteminizdeki mali kaynağınızın ne kadar olduğu yada hesabınız hakkındaki diğer bilgiler, hükümetler de dahil olmak üzere hiçkimse tarafından bilinemez ve takip edilemez. Dolayısıyla hükümetlerin mali kaynağınıza göz dikmesini (vergi) önlenmiş olursunuz.

BITCOIN KULLANMANIN DEZAVANTAJLARI

İzi sürülemez: Avantajlarından bahsettiğimiz Bitcoin’in bu özelliği pek tabi dezavantaja hatta tehlikeli durumlara da dönüşebilir. İzinin sürülemez olması, suçların rahat rahat işlenebilmesi anlamına geliyor. Uyuşturucu gibi yasal olmayan maddelerin satılması tarzı durumlar için oldukça uygun bir ortam hazırlıyor Bitcoin teknolojisi. Bazı hükümetlerin Bitcoin’i bir para birimi olarak kabul etmemelerinin en büyük sebebi ise budur.

Kaybetmesi kolay: Kredi kartınızı kaybettiğinizde yada banka hesabınız başka birisi tarafından ele geçirildiğinde, bankanızı arayarak durumu anında kurtarabilirsiniz. Hatta yetmezse polisi bile devreye sokup kaybınızı giderebilirsiniz. Ancak Bitcoin için aynı şeyler geçerli değil. Bitcoin sisteminde; kaybettiğiz bitcoinleri, yada ele geçirilen Bitcoin cüzdanınızı geri almak için kullanabileceğiniz bir mekanizma yok. Bunun önüne geçebilmek için izleyebileceğiniz en iyi yöntem, Bitcoinlerinizi internet bağlantısı olmayan harddisklerde saklamak olacaktır.

Alıp satmak zor: Taşıdığı risklerden dolayı Bitcoinlerinizi bir ürün satın alır gibi alamıyorsunuz. Bitcoin satın almak veya bitcoinleriniz satmak için birçok servis bulunuyor ancak bunu gerçekleştirmek o kadar da kolay değil. Her geçen gün geliştirilmesine rağmen (Bitcoin ATM’leri açılmaya başlandı), işler reel para birimlerinde olduğu kadar kolay ilerlemiyor.

Hala çok yeni: Bitcoin sisteminin 2009 yılında kurulmuş olması; yani hala yeni bir teknoloji olması, yeni Bitcoin rakiplerini de beraberinde getirebilir; hatta Bitcoin sisteminde büyük açıklıklar bulabilen yeni teknolojiler hala geliştirilebilir.

Harcama alanı darlığı: Ödeme sistemi olarak Bitcoin sisteminin de kullanıldığı çok fazla yer yok. Her ne kadar gelişim aşamasında olsa da, şu anda Bitcoin sahibi olmaktaki en büyük amaç; yatırım.

Değişken: Bitcoin’in değer grafiğine baktığımızda herkesin aklından Bitcoin yatırımı yapmak geçebilir, ancak Bitcoin değeri nasıl hızla yükseldiyse düşme riski de o kadar fazla. Dolayısıyla yapılacak olan yatırımların dengeli ve düşünerek yapılması gerekmektedir.

4 OCAK GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

4 OCAK GÜNCEL RİPPLE FİYATLARI

RIPPLE NEDİR?

Ripple, 2012 yılında bir ödeme ağı (RippleNet) ve aynı zamanda da bir kripto para (Ripple XRP) olarak hayata geçti. Bilinen pek çok kripto paranın aksine Ripple, madenciliği yapılamayan ve ledger adı verilen blockchain tabanlı defterlerin tamamen bir şirket tarafından yönetildiği bir koin. Bir merkezinin bulunması farklılığıyla, özellikle ödeme sistemleri sağlayan büyük şirketlerin ve bankaların, bir muhattap bulabildikleri için sıkça tercih ettikleri bir coin ve ağ olarak öne çıkıyor.

1 AYDA 10 KAT ARTTI

Bitcoin 628 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 36.8'ini oluştururken, kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi 37.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin yüzde 13.98, Bitcoin Cash yüzde 18.70, Cardano yüzde 30.50, Ripple yüzde 15.16 ve Ethereum yüzde 2.32 yükseldi.

100 MİLYARDAN 38 MİLYARI PİYASADA

Bitcoin’den farklı olarak Ripple kullancılar tarafından ‘kazınarak’ çıkarılmıyor. Şirketin kontrolü altında. Ripple şirketi ilk etapta 100 milyar adet ripple oluşturdu ve şu anda bunun 38 milyarı dolaşımda.

100 FARKLI PARA BİRİMİ VAR

Global kripto para pazarının toplam büyüklüğü 689,3 milyar dolar ve bu pazarda 100 farklı kripto para bulunuyor. Bitcoin’in piyasa değeri 255,7 milyar dolar, Ripple’nin 100,4 milyar dolar seviyesinde. Üçüncü sırada ise 85,9 milyar dolar ile Ethereum yer alıyor.

RİPPLE NE ZAMAN KURULDU?

Ripple, 2012 yılında bir ödeme ağı (RippleNet) ve aynı zamanda da bir kripto para (Ripple XRP) olarak hayata geçti.

Bilinen pek çok kripto paranın aksine Ripple, madenciliği yapılamayan ve ledger adı verilen blockchain tabanlı defterlerin tamamen bir şirket tarafından yönetildiği bir kripto para birimi.

Ripple bir merkezinin bulunması farklılığıyla, özellikle ödeme sistemleri sağlayan büyük şirketlerin ve bankaların bir muhattap bulabildikleri için sıkça tercih ettikleri bir coin ve ağ olarak öne çıkıyor.

Öncelikle Ripple yatırımı yapacağınız şirket ile ilgili araştırma yapın. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşacaksınız.

Söz konusu platformların Ripple alım ve satım işlemleri karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapıya sahip.

Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack'lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem.

2FA için ya SMS desteği ya da Google'ın uygulaması Authenticator'ı kullanabilirsiniz. Google'ın söz konusu uygulaması her girişinizde size özel ikinci bir şifre oluşturduğu için hesabınız daha korunaklı hale geliyor.