Bitcoin nedir, fiyatları TL Dolar ne kadar Bitcoin son dakika fiyat grafiği nasıl? Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını haberimizde derledik. 17 milyon bitcoin sayıca az gibi görünse de, bir bitcoinin 100 milyon satoshiye bölünebildiğini düşündüğümüzde, önümüzde ki yıllarda bitcoin konuşmak yerine satoshiler üzerinden konuşmaya başlayacağız gibi görünüyor. Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto tarafından kuruldu. Deneysel olarak başlatılan Bitcoin, herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmamasına rağmen, ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital para birimidir. Küresel piyasalarda, Dolar ve Euro’ya alternatif olarak lanse edilen Bitcoin’in sembolü ?, kısaltma ise BTC‘dir.

Bitcoin`de yolun sonu göründü!

Üretilebilecek tüm Bitcoinlerin yüzde 80’i madencilik faaliyetleri ile tamamlanmış durumda. Şu ana kadar üretilen Bitcoinlerin sayısı 17 milyona ulaştı. Geriye sadece 4 milyon Bitcoin kaldı.

Blockchain.info sitesine göre 16 milyonuncu Bitcoin'in yaratılmasının bir yıl sonrasında, 17 milyonuncu Bitcoin de geçtiğimiz gün 'kazıldı'. Kripto paranın anonim mimarı Satoshi Nakamoto, Bitcoin'i en fazla 21 milyon adet var olabilecek şekilde tasarladı.

Bugünlerde 9 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 35 değer kaybetmiş durumda.

12 YIL İÇERİSİNDE KAZILACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Bitcoin'in ilk kez Ocak 2009'da üretildiği biliniyor. Habere göre ilk 1 milyon Bitcoin'in madencilik ile birlikte üretilmesi için 200 gün geçmesi beklenirken, 16 milyondan 17 milyona ulaşması için ise 500'den fazla gün geçtiği belirtildi.

Bunun sebebi olarak gösterilen Bitcoin madenciliğinin ilerleme sağlandıkça daha yüksek bilgi ve birikim gerektirmesi. Bununla birlikte yola çıkarak geride kalan 4 milyon Bitcoin'in 12 yıl içerisinde kazılacağı tahmin ediliyor.

Bitcoin'in kimliği bilinmeyen yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun 980 bin Bitcoin'e sahip olduğu düşünülüyor. Bu da dolaşımdaki Bitcoinlerin yüzde 4,7'sine denk geliyor.

BİTCOİN TL DOLAR GÜNCEL FİYATLARI

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öncelikle Bitcoin yatırımı yapılacak şirket ile ilgili mutlaka araştırma yapılmalı. İnternette bu platformlar ile ilgili pek çok yorum ve öneri ile karşılaşıp durum değerlendirmesi yapılabilir. Söz konusu platformların Bitcoin alım ve satım işlemlari karşılığı sizden tahsil edeceği ücretleri de incelemenizde fayda var. Zira bu oran oldukça değişken bir yapı içerisinde.

Yatırım yapacağınız platformu seçip, üyeliğinizi oluşturduktan sonra mutlaka 2FA özelliğini devreye sokun. Çift aşamalı güvenlik örneği hesabınızın hack'lenip paranızın çalınma riskini en aza indirmek için mutlaka yapmanız gereken bir işlem.

2FA için ya SMS desteği ya da Google'ın uygulaması Authenticator'ı kullanabilirsiniz. Google'ın söz konusu uygulaması her girişinizde size özel ikinci bir şifre oluşturduğu için hesabınız daha korunaklı hale geliyor. Google'ın söz konusu uygulaması hem App Store'da hem de Google Play'de ücretsiz olarak indirilebiliyor.

BiTCOİN NASIL İŞLİYOR?

Herhangi bir merkezden üretilmeyen Bitcoinler, Bittorent ağlarına benzer şekilde noktadan-noktaya dağıtık bir ağ özelliği gösterir. Bu ağda gerçekleşen ödemeler diğer noktalara anında ulaşır, böylece hangi adresten hangi adrese ödeme yapıldığı kayıtlara geçer. Böylece toplanan kayıtlar blok adı verilen yapıların içinde yer alır. Her bir blok üzerinde yüksek işlem gerektiren bir hash algoritması uygulanarak, belli bir sıfır sayısıyla başlayan ifadenin bulunması istenmektedir.

Yaklaşık 10 dakikada bire tekabül eden bu işlemi gerçekleştiren ilk kullanıcıya sıfırdan 50 BTC (şu anda 25 BTC) ödül olarak verilir. Böylece Bitcoin'ler emisyona sürülmüş olur. Her bir blok kendisinden önce gelen son bloğun da hash ifadesini içerir. Böylece bozulması oldukça zor (%51 saldırısı hariç) bir blok zinciri oluşur.

Bundaki amaç da, çifte harcamayı önlemek ve gönderimleri kayıt altında tutmaktır. Verilen ödül miktarı her 210 bin blokta bir (yaklaşık 4 senede bir) yarıya düşürülür.

Bitcoin'in değerini piyasadaki arz ve talep koşulları belirlemektedir. Talep artınca fiyatı artmakta, düşünce de azalmaktadır. Dolaşımda sınırlı miktarda Bitcoin vardır ve yeni Bitcoin üretmenin de bir limiti ve prosedürü bulunmaktadır.

Bitcoin'in piyasa değeri önündeki en büyük tehditler; teknik zorluklar, ülkelerin bu paraya olan yaklaşımına bağlı mevzuat değişiklikleri ve insanların bu paraya olan istek ve güveninin olumsuz yönde değişmesidir.

BİTCOİN NASIL KULLANILIYOR?

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, oluşturmak da gayet basit. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmuyor. Dilediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz.

Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılıyor. Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece eklenen bitcoinler birden fazla kere kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.

BiTCOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Para oluşturma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir.

Sistemin ilk bloğunun adı "genesis block" olarak isimlendirilmiştir ve 4 ocak 2009'da üretilmiştir. Bunun gibi bloktaki ilk işlem özel bir işlemdir ve yeni para bloğu oluşturan tarafından başlatılır. Bu, ağa madencilerin katılmaları için bir teşvik sistemidir, bu sayede parayı basacak merkezi bir otoriteye sahip olmayan sisteme, para, istenildiği gibi dağıtık olarak girebilmektedir. Madenciler bu şekilde, hem sisteme yeni bitcoinler üretip sürerek hem de bekleyen işlemleri gerçekleştirme hizmetleri karşılığında sistemden bitcoin alarak kazanç sağlamaktadırlar.

Yeni paranın sisteme düzenli olarak eklenmesi altın madencilerinin altın bularak dolaşıma sokmalarına benzetilmektedir, madencilik ismi de buradan gelmektedir. Mevcut süreçte madenciler, her yıl dolaşıma girecek olan bitcoin miktarını azalan ve öngörülebilir bir oranla üretmeye devam etmektedirler. Sistemde, toplamda 21 milyon bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar üretim devam edecektir, ardından üretim süreci duracak ve madenciler sadece işlem masrafları üzerinden desteklenmeye devam edilecektir.

BİTCOİN CASH NEDİR?

Bitcoin Cash, internet için yaratılmış, kullanıcılar arası bir elektronik nakittir. Merkez bankası olmaksızın işlem görür ve herhangi bir üçüncü tarafın çalışmasını veya varlığını gerektirmez.

Bitcoin Cash, Bitcoin projesinin eşler arası dijital nakit sistemi olarak devamıdır. Bitcoin blockchain defterinin bir dalı olarak, daha fazla büyüme ve ölçeklenme imkanlarına sahip bir sisteme sahiptir.

Bitcoin Cash’in yaratıldığı 1 Ağustos 2017 tarihinde Bitcoin’e sahip olan kullanıcılar aynı miktarda Bitcoin Cash’e de sahip oldular. Eğer Bitcoin’ler üçüncü bir kurum tarafından tutuluyorsa Bitcoin Cash’lerin o kurumdan istenilmesi gerekebilir.

1 Ağustos tarihinden sonraki bütün işlemler ise ayrıdır, yani Bitcoin ve Bitcoin Cash tamamen ayrı iki para birimi haline dönüşmüştür.

Bitcoin’den neden korkulması gerek?

İki önemli profesör, biri New South Wales Üniversitesi İşletme Kürsüsü’nde ekonomist Profesör Ricahrd Holden, diğeri de Chicago Üniversitesi’nde Hukuk Profesörü Anup Maloni, Bitcoin konusundaki değerlendirmelerini The New York Times Gazetesi’nde 24 Ocak’ta yayımladılar. Ama ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen ve de ünlü milyarder Warren Buffett da onlarla aynı düşünüyor. Bu uzmanlara göre Bitcoin bir gün büyük bir felakete neden olacak. 2000 yılında gerçekleşen ‘dot–com crash’ adı konulan felaket de spekülatörleri mahvetmişti.

Ama Bitcoin konusundaki en önemli şey de, aslında vergi vermeyen bu yatırımlar kamu sektörünün vergi alamaması nedeniyle esas zararı da kamuya yüklemekte. Çünkü blockchain denen sistem anonim bir sistem ve sadece elektronik bir adres var. Zaten Bitcoin’i çok makbul yapan da bu anonimite özelliği. Bu ‘underground’ durumu ekonomik vergi kaybının da temel nedeni.

Bu tür işlemler bugünlerde kamuya, mesela sadece ABD’de, yılda 500 milyar dolar vergi kaybettiriyor. Ve ABD’de bitcoin yatırımı, toplam ülke üretiminin yüzde 8.4 kadarı bir büyüklükteymiş. Bu aslında ABD’nin büyüklüğüne göre küçük. Diğer ülkelerde bitcoin konulu kamu zararı daha da fazlaymış.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin bu durum için “Bitcoin yeni İsviçre hesabı!” ifadesini kullanıyor.

Kasım 2017’de ABD’de bir Federal Yargıç 14 bin hesabın sahibini tespit etmiş. Fakat toplam 9 milyon işlemi açığa çıkarması gerekmişmiş.

Kaldı ki kripto paralar vergiden kaçıyor ama bir de diğer taraftan finansal işlemlerin işlem maliyetlerini de iyice azaltıyor. Bu, özellikle fakirlere çok zarar veren bir durum. Ayrıca bankalar da büyük ziyan içinde oluyor, çünkü bankalarla da daha az işlem yapılıyor. Bu nedenle kamunun ziyanlarını azaltabilmek için, vergi kazanç alındığı zaman değil, tersine kazanç harcandığı zaman vergi alınmalı.

Bu tüketim harcamasından vergi alınmasını birçok ekonomist veya finansçı destekliyor ama vergi kanununun da önemli şekilde değiştirilmesini gerektiriyor.

Yüksek oranda vergi kaybı olması, sadece ABD’ye zarar vermiyor, kripto para için de sorun oluşuyor. Çünkü Bitcoin tayfası ya uzun zaman harcama yapmayacaklar ya da vergi kaçırmayı çabuk yapabilmek için bir yol veya yaklaşım bulmak, gerçek dışı bahaneler yaratmak zorundalar.