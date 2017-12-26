Bitcoin nedir nasıl alınır Bitcoin son durum Dolar TL fiyatları ne kadar? İşte 26 Aralık fiyatları haberimizde! Peki Bitcoin ne kadar? Bitcoin son durum ne oldu? Ekonomiyi yakından takip edenler Bitcoin son durum fiyatlarını merak ediyorlar. Ünlü finans şirketi Morgan Stanley tarafından yayınlanan bir araştırma ise kripto paranın gerçek değerinin bunun çok ama çok daha altında olabileceğine işaret ediyor. Morgan Stanley analistlerinden James Faucette ve araştıram ekibi, şirketin müşterilerine gönderdikleri bir araştırma notunda Bitcoin’in gerçek değeri üzerine görüş bildirdiler. Peki bir Bitcoin kaç tl? Bitcoin Dolar fiyatı ne kadar? 26 Aralık Salı Bitcoin fiyatları düşüşte mi? Araştırmacılara göre, Bitcoin dünyanın en fazla satış yapan e-ticaret siteleri arasında hiç benimsenmedi. Geçtiğimiz günlerde Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konu ile ilgili kişisel sosyal paylaşım ağından bir açıklama yaptı. Şimşek açıklamasında, “Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş. Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir." dedi. İşte merak edilen Bitcoin nedir nasıl alınır Bitcoin son durum Dolar TL fiyatları ne kadar? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde…

Morgan Stanley araştırmacıları Bitcoin'in gerçek değerini sorguladı

Morgan Stanley analistlerinden James Faucette ve araştıram ekibi, şirketin müşterilerine gönderdikleri bir araştırma notunda Bitcoin’in gerçek değeri üzerine görüş bildirdiler. Araştırma ekibine göre insanların binlerce dolar karşılığında aldıkları Bitcoin’ler esasında tamamen değersiz olabilirler. Faucette, Bitcoin’leri ödeme aracı olarak kabul edenlerin sayısının bir hayli az olduğuna ve bunun Bitcoin’i değersizleştirdiğine dikkat çekiyor.

Morgan Stanley araştırmacıları, günlük Bitcoin transferlerinin 300 milyon doların altında olduğuna işaret ederken, bir günde kredi kartlarıyla 17 milyar dolarlık ödeme yapıldığının altını çiziyorlar. Bitcoin’i değersizleştiren ise büyük internet mağazalarının neredeyse hiçbirinin kripto parayı bir ödeme yöntemi olarak kabul etmemesi. Öyle ki, dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam de birkaç önce Bitcoin’i desteklenen ödeme yöntemleri arasından çıkarmış ve sebep olarak kripto para biriminin istikrarsızlığı gösterilmişti. Faucette, “Eğer kimse Bitcoin’i bir ödeme şekli olarak kabul etmezse değeri 0 olacaktır.” diyor. Araştırmacılara göre, Bitcoin dünyanın en fazla satış yapan e-ticaret siteleri arasında hiç benimsenmedi.

MEHMET ŞİMŞEK’TEN BİTCOİN AÇIKLAMASI

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada zerohedge.com'daki bir yazıyı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bitcoin finans tarihinin en büyük balonu olan Lale çılgınlığını geçmiş.

Bu spekülasyondan uzak durmalı. Bitcoin fiyatı aniden aşırı derecede yükselebileceği gibi daha sonra çöküşe de geçebilir."

BİTCOİN TL DOLAR FİYATLARI 26 ARALIK SALI

BITCOIN NEDİR?

Bitcoin (sembolü: ?, kısaltma: BTC) herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100 milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan kripto para birimidir.

Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto kullanıcı adını kullanan biri tarafından çıkarıldı. Gerçek kimliği bilinmiyor.

Bitcoin'in piyasa değeri ise 280 milyar dolar civarında. Bu rakam ile Bitcoin şimdiden Mcdonald's, Verizon, Goldman Sachs gibi devleri geride bırakmış durumda.

Bitcoin alım satımı hizmeti veren yerli ve yabancı pek çok platform bulunuyor. Bu platformlar kullanıcılara hesaptan havaleden kredi kartından transfere kadar pek çok opsiyon sunarak işlem yapılabilmesini sağlıyor.

BİTCOİN NASIL KULLANILIYOR?

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, oluşturmak da gayet basit. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmuyor. Dilediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz.

Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılıyor. Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece eklenen bitcoinler birden fazla kere kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.

BiTCOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIR?

Para oluşturma işlemine madencilik (mining) denilmektedir. Madencilik, hesaplama yetkisini ve gücünü kullanarak matematiksel işlemleri gerçekleştirme işleminin genel adıdır. Bu işlemleri yapmak için, sunulan bitcoin yazılımını indirerek donanımları (genellikle ekran kartları) üzerinde yoğun işlemci gücü gerektiren işlemleri gerçekleştiren bitcoin ağındaki düğümlere "madenci" denilmektedir.

Sistemin ilk bloğunun adı "genesis block" olarak isimlendirilmiştir ve 4 ocak 2009'da üretilmiştir. Bunun gibi bloktaki ilk işlem özel bir işlemdir ve yeni para bloğu oluşturan tarafından başlatılır. Bu, ağa madencilerin katılmaları için bir teşvik sistemidir, bu sayede parayı basacak merkezi bir otoriteye sahip olmayan sisteme, para, istenildiği gibi dağıtık olarak girebilmektedir. Madenciler bu şekilde, hem sisteme yeni bitcoinler üretip sürerek hem de bekleyen işlemleri gerçekleştirme hizmetleri karşılığında sistemden bitcoin alarak kazanç sağlamaktadırlar.

Yeni paranın sisteme düzenli olarak eklenmesi altın madencilerinin altın bularak dolaşıma sokmalarına benzetilmektedir, madencilik ismi de buradan gelmektedir. Mevcut süreçte madenciler, her yıl dolaşıma girecek olan bitcoin miktarını azalan ve öngörülebilir bir oranla üretmeye devam etmektedirler. Sistemde, toplamda 21 milyon bitcoin dolaşıma çıkıncaya kadar üretim devam edecektir, ardından üretim süreci duracak ve madenciler sadece işlem masrafları üzerinden desteklenmeye devam edilecektir.

BİTCOİN CASH NEDİR?

Bitcoin Cash, internet için yaratılmış, kullanıcılar arası bir elektronik nakittir. Merkez bankası olmaksızın işlem görür ve herhangi bir üçüncü tarafın çalışmasını veya varlığını gerektirmez.

Bitcoin Cash, Bitcoin projesinin eşler arası dijital nakit sistemi olarak devamıdır. Bitcoin blockchain defterinin bir dalı olarak, daha fazla büyüme ve ölçeklenme imkanlarına sahip bir sisteme sahiptir.

Bitcoin Cash’in yaratıldığı 1 Ağustos 2017 tarihinde Bitcoin’e sahip olan kullanıcılar aynı miktarda Bitcoin Cash’e de sahip oldular. Eğer Bitcoin’ler üçüncü bir kurum tarafından tutuluyorsa Bitcoin Cash’lerin o kurumdan istenilmesi gerekebilir.

1 Ağustos tarihinden sonraki bütün işlemler ise ayrıdır, yani Bitcoin ve Bitcoin Cash tamamen ayrı iki para birimi haline dönüşmüştür.

ÜLKELERDEN FAZLA ELEKTRİK TÜKETİYORLAR

Shift’de yer alan habere göre dijital madencilik işlemlerinin tükettiği elektrik inanılmaz boyutlara ulaştı. En çok kullanınan dijital para birimi olan Bitcoin ve Ethereum, 14.54 TWh ve 4.69 TWh güç tüketimine sebep oluyor. Ethereum üretmek için tüketilen elektrik, Moldova’nın tükettiği elektrikle eşit seviyeye geldi. Bitcoin için tüketilen elektrik ise Türkmenistan ile aynı seviyelerde. Toplamda ise 17 milyonluk ülkelere eşit elektrik tüketimi yaşanıyor.